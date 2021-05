Las mujeres de 50 tienen claro que los total looks son un acierto en época de entretiempo: sientan bien, rejuvenecen y son tendencia

Vestir de pies a cabeza de un mismo color está a la orden del día. Trajes, faldas y blusas, pantalones y tops con una única tonalidad o estampado inundan nuestras firmas de cabecera. Y es que pocos looks más favorecedores y elegantes que aquellos que siguen un mismo patrón. No solo lo decimos nosotras, cada día lo reafirman más expertas en moda en Instagram. ¿La última? La afamada Pilar de Arce, que no solo ha optado por un total look de firma española en atractivo tono mostaza siguiendo las últimas tendencias sino que ha reafirmado que se trata de una opción comodín para el entretiempo.

En el caso de la donostiarra, se trata de un diseño de la firma vasca Little Magnolia. La mala noticia es que ya no podemos hacernos con él a través de la web, los que puedan acercarse a la tienda física en San Sebastián serán unos afortunados.

Pero tranquilas, si al igual que nosotras te has enamorado de este conjunto y mucho más del color elegido por la influencer, hemos indagado en nuestras webs de cabecera y tenemos dos total looks muy similares al de Pilar para que no te quedes con las ganas. ¡Será difícil resistirte a ellos!

Camisa básica (22,95 euros) y pantalón fluido (19,95 euros) de Zara

Camisa básica lino de Zara

Pantalón mostaza fluido de Zara

Conjunto mostaza de top y pantalones de pernera ancha con detalle de pespuntes de ASOS Edition (118,98 euros)