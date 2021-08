ANTONELLA ROCUZZO apuesta por un look de lo MÁS SOBRIO y sencillo para ser el gran apoyo de MESSI en su día MÁS TRISTE

El día más triste para Leo Messi en toda su carrera. Roto, en un mar de lágrimas ya antes de hablar. Una imagen que es un claro ejemplo de como se siente el argentino y toda la afición culé ante la marcha de Messi. Y si hay una imagen que se ha hecho ya viral en redes sociales es la de Antonella Rocuzzo dándole un pañuelo a un Leo totalmente desconsolado antes de empezar a hablar en esta rueda de prensa de despedida en el Auditorio 1899 en el Camp Nou. Del recuerden su nombre, al recuerden su despedida. 8 de agosto del 2021. Un día histórico para el FC Barcelona, para Messi, para LaLiga y para el mundo del fútbol en general.

Afortunadamente, siempre tendrá a alguien a quien abrazar.



Gracias Messi, gracias Antonella. pic.twitter.com/5qEntY11tk — Siempre Cules (@Sempre_Cules) August 8, 2021

Y antes de poner rumbo a París, si no hay sorpresa de última hora, y dejarnos sus mejores looks junto a Pilar Rubio como mujeres de los nuevos jugadores del PSG, Antonella nos ha sorprendido con su look más sobrio y sencillo para esta despedida de Messi. Nada que ver con el lookazo que nos dejó nuestra querida Pilar Rubio en la despedida de Sergio Ramos del Real Madrid.

Antonella y sus hijos en la despedida de Messi.

Eso sí amigas, agradecemos esta versión más sencilla y casual de Antonella Rocuzzo y no esa de lo más choni a la que nos tiene acostumbrada. La mujer de Messi ha optado por una mini falda gris con cuadros, una camiseta negra y una maxi blazer blanca junto con mini bolso del mismo color. Un estilismo nada apropiado para el mes de agosto, eso sí.