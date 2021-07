Todos tus VAQUEROS rotos de toda la vida van a necesitar estos zapatos joya que VIOLETA MANGRIÑÁN lleva al más puro estilo ‘Sexo en Nueva York’

Te vas a enamorar. Te avisamos. Y todo culpa de Amancio, que ha creado su propia versión de los Manolos que enamorarían a Carrie Bradshaw en ‘Sexo en Nueva York’. Ha sido verlos a Violeta Magriñán y enamorarnos ellos. ¿Puede ser más bonitos? ¡NO! Y no, no son de Zara. ¡Son de Uterqüe! Y lo mejor es que son de esos zapatos que te hacen el look completo. Solo hace falta que te los pongas con los vaqueros y los podrás llevar 24/7.

Aunque a simple vista parecen unos zapatos para llevarlos con un look más arreglado, Violeta nos ha dejado claro que son perfectos para combinar con unos vaqueros y un top.

Zapato de tacón tipo sandalia en corte de tejido de raso con diseño acabado en punta y detalle de joya en la punta. Además, cuentan con una tira en la parte de atrás para una mejor sujeción y tacón esculpido forrado en raso con forro y planta elaborados en piel caprina. ¡Una maravilla!

Pala y talón raso joya (99€)

Zapatos joya.