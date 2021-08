Estos son los PANTALONES DE CROCHET que las MUJERES DE 50 AÑOS (y sus hijas) van a llevar en la ciudad a su vuelta de vacaciones

Aunque hayas vuelto de vacaciones, vas a desear estrenar estos pantalones de crochet de nueva colección de Zara. Palabrita de Carmen Gimeno. ¿Quién se apunta? Es una de las grandes tendencias de el verano, no es ningún secreto. De ahí que no sorprenda que Zara ya haya tomado nota de ello y sus nuevas propuestas de cara a los próximos meses estén repletas de prendas y complementos con el crochet como gran protagonismo. Y Carmen Gimeno nos acaba de descubrir los pantalones más bonitos que también vas a querer llevar en la gran ciudad. ¿Quién dijo que el crochet era solo para la playa? Ahora queda claro que no.

Un pantalón de crochet con estampado setentero y multicolor de tiro alto con cintura elástica. Bajo acabado en línea evasé.

Carmen lo ha combinado con un jersey, que ya sabemos que en el norte eso lo pueden hacer, y con las sandalias de cuerdas más en tendencia del verano.

PANTALÓN CROCHET (25,95€)

