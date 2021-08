Estos zapatos de punto, a medio camino entre las alpargatas y las bailarinas, son la compra de última hora que necesitas si todavía no te has ido de vacaciones

Aunque muchas ya estamos desde hace semanas pegadas al ordenador y con la vuelta al trabajo y a la rutina, todavía hay algunas afortunadas que tienen por delante semanas de vacaciones y de días de descanso. Si eres una de esas afortunadas, este nuevo descubrimiento te interesa especialmente. Y es que lo cierto es que el verano no termina después del 15 de agosto, pues todavía nos queda algún que otro fin de semana para poder escaparnos a la playa o algún otro destino, además del mes de septiembre, que casi siempre suele regalarnos días de calor (y más soportables) para disfrutar de algún que otro día libre.

Es por eso que además de avanzarte ya tendencias de otoño y looks de trabajo para la vuelta a la oficina, queremos alargar todo lo posible el verano y deleitarnos con prendas que hemos descubierto en estos días (una lástima no haberlas visto antes). Porque la maleta de vacaciones se prepara con la misma ilusión te vayas cuando te vayas, y los pareos, caftanes, bañadores y bikinis siguen esperando a salir para disfrutar de los días de playa.

Y como buena turista, he aprendido a lo largo de los años que un calzado cómodo es tan esencial en la maleta como un jersey fino (por si refresca) o llevar algo de ropa interior extra. Pero aunque en invierno lo tenemos solucionado con unas cómodas botas y en otoño y primavera con unas deportivas (las Converse son otra solución para todo el año), en verano la idea de ponerme calcetines y zapatos tan cerrados me da calor solo de pensarlo. Otra opción que me planteo son las bailarinas, aunque los modelos de piel suelen ser también algo calurosos, y su suela normalmente a ras de suelo me resulta demasiado plana para patearme las ciudades que quiero visitar.

Pero tras ver varias publicaciones de Instagram he dado con la solución perfecta. Y es que he encontrado una especie de bailarinas de “crochet” que además de ser originales y estilosas ocupan poco espacio en la maleta y son la mar de cómodas. Se trata de las Kashura. Esta marca de accesorios con sede en Milán fue fundada en 2017 por Katharina Kaschura.

El bestseller de la marca son estas bailarinas realizadas en algodón y rayón se caracterizan por su enfoque atemporal y su gran atractivo. Realizadas completamente a mano, se necesita un día entero para fabricar un par de zapatos.Todos los colores están teñidos a mano con colores naturales.