Bikinis cortina, la nueva tendencia viral de Instagram

Todos los veranos, hay un modelo de baño que se impone sobre los demás. Puede ser por su forma (de una sola pieza, triquini o bikini), por su color (neones, pastel) o por su estampado (vichy, rayas, lunares...). También puede ser por la forma de la braguita (brasileña, de talle alto, tango...) o incluso de la parte de arriba (redondo, bandeau, halter). Con todas esas opciones parece realmente difícil que haya un modelo que se imponga por encima de los demás. Pero como cada año, las redes sociales parecen ponerse de acuerdo para convertir un diseño en el más codiciado de la temporada. Y este año le ha tocado el codiciado título al conocido como bikini cortina.

Aunque no es tan nuevo como pueda parecer, pues ya la temporada pasada vimos a una de nuestras influencers favoritas, Emily Ratajkowski con lo que sería el principio del boom de estos diseños, gracias sobre todo a su colección para su propia firma Inamorata. Pero ha sido sin duda este verano cuando la tendencia se ha convertido en viral. No importa la tienda que miremos, desde las firmas los cost hasta las de lujo, todas tienen entre sus nuevas colecciones de bikinis alguno de estos diseños. Lo mismo pasa con Instagram, donde no hay feed que no tenga algún modelo.

La característica de este diseño es el efecto arrugado que aparece, especialmente en la parte de abajo, donde la braguita simula el efecto de una cortina tanto por delante como por detrás. La parte de arriba suele seguir la misma línea en forma de triángulo, aunque también hemos visto este tipo de diseños con tops balconette.

Buceando por la red, nos hemos encontrado varios modelos para lanzarte con este diseño, como este de rayas marineras de Oysho (30,98 euros) que además va acompañado de lazadas en los laterales para una mejor sujeción.

Bikini cortina rayas, de Oysho

Otras de las fans incondicionales de esta tendencia es la modelo e influencer Jessica Goicoechea, y su cuenta en la red social es una prueba de ello, ya que es rara la publicación en bikini en la que Jessica no luzca este tipo de patrón. Su firma GOI también es fiel reflejo, y por ello entre varios modelos escogemos este en uno de los colores de moda, el morado (60 euros).

Bikini cortina morado, de GOI

No es raro ver este tipo de prenda de baño acompañadas de tops llenos de tiras, que se extienden a lo largo del abdomen envolviéndolo y dando lugar a originales arneses o cinturones. Es el caso de este modelo verde de la firma Sommer Swim (138 euros).