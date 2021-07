Este total look negro de Uterqüe es perfecto para comprarlo ahora y no quitártelo los próximos meses

Una de las cosas que más me gustan del mes de agosto es ir viendo como los escaparates de nuestras tiendas favoritas van cambiando sus propuestas más veraniegas por las primeras prendas otoñales. Los conjuntos blancos y de lino empiezan a ser sustituidos por destellos de tweed, lana, cashmere... Y hasta los complementos son distintos, y las botas de la temporada ya se dejan ver en lo que muchas llaman el rinconcito ordenado (ese que en tiendas como Zara está delimitado por un cartel que pone “Nueva Temporada y que se distingue claramente del resto de la tienda por su orden frente al maremagnum que reina en la zona de rebajas).

En ese pequeño adelanto otoñal podemos ir apreciando muchas cosas, como cuáles serán las tendencias de la temporada, pero también los colores, los patrones y cortes e incluso las prendas que sobresaldrán por encima de otras. Aunque ese pequeño bocado no puede aceptarse como resumen de todas las corrientes estilísticas que traerá la nueva estación, si que su avance puede ayudarnos a reponer algún que otro fondo de armario que además nos ayude a coger la vuelta al trabajo con ese impulso de alegría que da siempre estrenar algo nuevo.

Y exactamente eso es lo que hemos sentido cuando nos hemos imaginado el momento de lucir este conjunto de Uterqüe. Un total look en negro que puede que ahora nos de un poco de calor verlo, pero que con un poco de visión de moda se nos antoja el uniforme perfecto que no vamos a querer quitarnos en los próximos meses. Ese al que siempre recurrir cuando no sabes que ponerte o tienes demasiada prisa para andar escogiendo un look más depurada, pero con el que acertar de pleno sea cual sea la situación, y que solo necesita de los complementos adecuados para convertirse en un outfit de día a uno de noche.

La prenda fundamental sería un básico entre los básicos, imprescindible en cualquier armario working girl, el pantalón tipo sastre, solo que esta vez su corte cigarette viene rematado por unos bonitos botones en color dorado, que le dan un punto diferente sin perder el toque minimalista. Por 69 euros.

Pantalón con botones dorados, de Uterqüe

La otra parte del conjunto viene en forma de una camiseta negra de manga larga, pero no una cualquiera, si no con toques setenteros que la convertirán sin duda en el centro de las miradas, gracias a su manga de campana y su detalle de arandela en el pecho, que consigue insinuar sin llegar a enseñar nada, convirtiéndola en perfecta tanto para llevar al trabajo como para salir a cenar acompañada de un vaquero. Por 59 euros.