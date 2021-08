El VESTIDO SEPTIEMBRE es este con estampado geométrico de Mango que María Fernández-Rubíes sabe que no va a dejar de llevar con BOTAS

Las chicas septiembre y los vestidos septiembre. Y es que aunque no queramos, agosto llega a su fin amigas. Pero duele menos despedirse de él pensando en este vestido de nueva colección de Mango que ha estrenado María Fernández-Rubíes y nos traslada directamente a ‘La tribu de los Brady’ y a toda la estética de los años 70. ¡Aquellos maravillosos 70′s! El estilo masculino de Diane Keaton en Annie Hall, los looks de calle de Lauren Hutton o Bianca Jagger en la década de los setenta, Studio 54.. Todo ello inspira algunas de las creaciones de aire 70s y cómo no, también los chalecos de punto con estampados geométricos o de rombos que llevarían perfectamente en ‘La Tribu de los Brady’. Y son tan tendencia de nuevo este otoño 2021.

¿Aún no has visto el vestido de Mango? ¡Atenta! Se trata de este vestido con estampado geométrico, escote de pico y manga larga con nudo decorativo. Diseño corto, estampado con cuello de solapa. Un diseño recto y con tejido fluido. Y nosotras nos lo imaginamos en septiembre con nuestras botas y botines favoritos.

Vestido estampado geométrico (39,99€)

