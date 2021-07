El vestido de Zara de María Fernández-Rubíes con detalle eco con el que presumir de moreno

La influencer ha querido compartir con todos sus seguidores un look perfecto para afrontar los días de calor que asolan la capital. Y para conseguir dicho look ha recurrido a una de nuestras firmas favoritas: Zara. Y es que la firma de Amancio Ortega sigue plagando sus stand y su web de diseños de lo más veraniegos más allá de las rebajas.

María ha querido apostar por un vestido realizado en lino, que tiene además un componente eco, pues está realizado con lino cultivado de manera natural, sin riego artificial y no usa semillas modificadas genéticamente ni defoliantes. Su producción se realiza en Europa siguiendo el estándar de European Flax® de European Confederation of Flax and Hemp (CELC).

El diseño de largo midi con cuello halter y lazo en el cuello lleva además unas originales aberturas a la altura de la cintura y otras en el escote de la espalda, que se completan con dos gomas. En un color verde manzana, es perfecto para resaltar el moreno. Por ello, la instagrammer ha querido dejar sus complementos al mínimo, y llevarlos solo con unas sandalias de tiras en blanco y bolso de mano a juego con cadena dorada.

Vestido cut out con lino, de Zara (39,95 euros).