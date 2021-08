Cuando AMELIA BONO vuelve a MADRID y solo necesita estas sandalias planas doradas con un vestido negro de canalé para ser la más elegante de la ciudad

¿Puede vestir mejor? Ya os lo decimos nosotras, no. Y es que Amelia Bono siempre nos sirve de máxima inspiración para nuestros looks diarios. Y ha sido verlo en su vuelta a Madrid para unos reuniones, antes de volverse a Marbella, con este vestido negro de canalé para combinar con todas nuestras sandalias doradas. ¿Doradas? Sí, ha leído bien. Aunque parezcan muy glamurosas para el día a día, le dan el toque final a cualquier casual look y además le dan ese toque elegante sin renunciar a la comodidad. Y Amelia Bono nos acaba de dejar claro que son perfectas para la vuelta al trabajo. ¿La mala noticia? Que las sandalias son del año pasado de Zara y el vestido también de 2020 de Massimo Dutti.

¿No tienes unas sandalias doradas en tu armario? Tranquila, te traemos diferentes opciones low cost. Y también te vamos a dar una opción de vestido para copiar a Amelia Bono.

VESTIDO INFORMAL (15,99€)

Vestido punto negro.

SANDALIAS DORADAS (29,95€)