El UNIFORME DE SEPTIEMBRE va a ser una CAMISA ROSA con vaqueros y Grace Villarreal nos lo deja así de claro

Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y Grace Villarreal es una chica septiembre, rebosando bronceado y brillo en la mirada. Y nosotras solo queremos empezar septiembre copiando su look. ¿Qué aún no lo has visto? Pues vas a ir corriendo a comprarte una camisa rosa.

El mundo de la moda ha situado la camisa rosa como absoluta protagonista del street style. Su versión más romántica y favorecedora nos anima a intercambiar el blanco por esta nueva tonalidad en tendencia, demostrándonos que tiene la misma versatilidad. Y Grace Villarreal tiene claro que se lleva con vaqueros todo el otoño.

Stories Grace Villarreal.

CAMISA POPELÍN (19,95€)