NURIA ROCA es experta en arriesgar y ganar, y esta vez lo hace con LA BLAZER de firma madrileña (a todo color) con cuadros de artistas nacionales

La parte buena de no haber tenido vacaciones de verano es que ahora no tenemos depresión post vacacional. Oye, siempre se tiene que buscar la parte positiva de las cosas y nosotras siempre la buscamos. Como Nuria Roca que se ha convertido en la jefaza de las tendencias para la vuelta a la oficina con este look a todo color que nos ha robado el corazoncito. ¿No lo habéis visto aún? Pues os va a dar un chute enorme de buen rollo y optimismo para volver al trabajo. Y Nuria Roca lo ha hecho con uno de sus looks a todo color tan característicos y descubriéndonos la firma que triunfa entre las madrileñas.

Arena Martínez, la diseñadora madrileña que triunfa plasmando cuadros de artistas nacionales en la ropa. Sí, como lo lees amiga. Y esta blazer parece que lleva el nombre de Nuria. Moda y arte se complementan perfectamente y Arena Martínez lo demuestra con cada uno de sus piezas. Y las madrileñas la adoran.

Aunque en la web no hemos encontrado la misma blazer que luce Nuria Roca en Family Freud, os dejamos dos modelos de lo más parecidos:

Americana Lum (450€)

Blazer. FOTO: Arena Martínez.

Americana Rainy Yellow (450€)