Cinco microtendencias de otoño que encontrarás en Zara y debes de buscar desde ya

El 21 de septiembre comienza oficialmente el otoño, y aunque las temperaturas no serán frías es buen momento de ir adelantando trabajo. Seguro que ya sabes cómo serán las tendencia para esta temporada y... ¿las microtendencias? A lo mejor no has oído hablar del término, pero siempre has sabido qué accesorio de pelo es el más viral o qué bolso es el preferido de las famosas. Tanto los accesorios como los bolsos son microtendencias. No podemos olvidar, que la combinación de colores como el azul y el amarillo también son microtendencias. Si estás algo perdida en este nuevo campo, no te preocupes porque hemos elaborado la mejor guía. Solamente tendrás que hacer una cosa: ir a Zara.

Podemos definir las microtendencias como pequeñas bombas estilísticas que nos ayudan a crear nuevos conjuntos. Como siempre, Zara tiene ya todo lo que necesitas para tener antes que nadie (sin contar a las chicas francesas o de Copenhague) el mejor look. Una pista antes de empezar que tienes que saber: tienes que ser atrevida y no tener miedo a llevar colores vivos, atrevidos y muy diferentes.

Estas dosis o mejor dicho píldoras de moda son un básico para configurar el estilismo. Así tendrás en mente cuando estés en tu tienda favorita, que microtendencia se lleva y seguramente nadie esté llevando más. Aunque el otoño parece que no llega, puedes llevar todas estas pequeñas tendencias ahora mismo porque no son prendas que abrigan y por lo tanto, no pasarás calor.

Prendas metálicas

No cabe duda que es nuestra microtendencia favorita del 2021. Puedes usarla en blusas, pantalones, blazers, vestidos o botas cowboy. No solamente lo utilizarás para conjuntos de noche, también de día.

VESTIDO CORTO (29,95 €)

Vestido metálico. FOTO: zara

Mini bolsos

Un bolso siempre es un accesorio básico en cualquier outfit. Si necesitas un cambio esta temporada aprende a guardar muy bien las cosas, porque son muy pequeños.

BANDOLERA MINI (19,95€)

Mini bolso. FOTO: Zara

Cinturón

Da igual el diseño, el color o el estampado, un buen cinturón tiene que llevar siempre con tus pantalones estampados. Nuestro cinturón favorito es el elástico y con joyas.

Cinturón con joyas. FOTO: Zara

Pañuelo XXL

Llevar bien el cabello puede ayudar mucho con un buen pañuelo. No pienses en uno discreto o pequeño, ahora se llevan grandes y con muchos colores. ¿Cuál es la clave? Que tenga el tamaño XXL

PAÑUELO SEDA (25,95€)

Pañuelo seda XXL. FOTO: zara

Amarillo + Azul

¿Cuál será el mix perfecto este otoño? Los dos colores empiezan por a y siempre quedan genial. El amarillo y el azul parecen a primera vista que serán complicados de combinar, pero no es así. Además puedes jugar con todas las gamas de ambos tonos.

CHAQUETA ESTRUCTURA (39,95 €)

Chaqueta con cuello redondo. FOTO: Zara

PANTALÓN WIDE LEG (29,95€)