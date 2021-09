Cuando PAZ PADILLA se pasa el juego de las tendencias y nos hace NECESITAR un top asimétrico para esta noche de jueves

Os lo hemos dicho muchas veces, pero lo volvemos a repetir. No podemos ser más fans de Paz Padilla. De su humor, de su manera de afrontar la vida, de su fortaleza y de su sonrisa eterna. Una mujer empoderada, que ha pisado fuerte toda la vida y se ha hecho a ella misma. Sabiendo sus objetivos en la vida y pasando por completo. Y ahora también triunfando en el teatro con la adaptación de su libro ‘El humor de mi vida’. Y además no nos para de crear necesidades con sus looks. Y la última ha sido este top asimétrico que queremos copiarle ahora mismo para irnos de cena con amigas este jueves.

El de Paz Padilla es en color marrón, muy en tendencia este otoño y perfecto para resaltar el bronceado que aún nos aguanta del verano.

Paz Padilla en sus Stories de Instagram. FOTO: @pazpadilla

¿Quieres copiarla? Aquí os dejamos diferentes opciones de top asimétricos para copiarle el estilismo a Paz Padilla:

Top punto asimétrico (12,99€)

Top asimétrico. FOTO: Mango

Top diseño asimétrico (19,99€)

Top asimétrico. FOTO: Mango

Top asimétrico (9,99€)