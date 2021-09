Vestido blazer, la prenda que va a solucionar todo tus eventos y cenas que puedas tener este año y parte del siguiente

Desde que hace ya unos cuantos años apareciese en el panorama de las tendencias esta prenda, confiese que me volví totalmente adicta a ella. Por su versatilidad, su originalidad y su comodidad, es uno de mis looks recurrentes cuando un evento o una cita importante me surge de imprevisto y tengo que decidir qué ponerme en el último momento. Tal ha llegado a ser mi dependencia y casi obsesión por ella, que ya es raro que no caiga algún diseño en mi bolsa de rebajas. Porque no importa que estemos en pleno verano con las rebajas de julio, ese modelo de cuadros y hombreras se que será perfecto para no quitármelo en cuanto llegue el otoño. Y lo mismo me pasa en invierno, donde es raro que no me haga con un modelo más primaveral y de colores suaves para afrontar los meses de eventos que siempre se avecinan.

Y es que el vestido blazer es quizás una de las prendas más útiles que nos ha regalado la moda en las últimos tiempos. La hemos visto sobre la alfombra raja, dejando las piernas de algunas de nuestras celebrities favoritas al aire, desde insta-models como Hailey Baldwin y Kendall Jenner, a royals como Meghan Markle. Todas han caído rendidas alguna vez a los encantos de esta prenda.

Lúcelo con botas de tacón cómodo para el día a día FOTO: Pinterest Lúcelo con botas de tacón cómodo para el día a día

Sus posibilidades son muchas, y es una prenda especialmente recurrente para echar en la maleta cuando tienes alguno de esos viajes express en los que no sabes muy bien el tiempo que va a hacer o lo que puedes necesitar. Si por ejemplo tienes una cena informal, puedes lucirlo a modo de chaqueta acompañada de vaqueros y una sencilla camisa blanca. Para un gala acompáñalo de tus sandalias o salones negros favoritos. Y si quieres un look más especial cálzate unas botas altas de tacón en un color diferente para conseguir un estilo sesentero.

También es la prenda perfecta para bodas, bautizos, comuniones y demás celebraciones. Si tu evento es de día súmale un bonito tocado y unos zapatos de aire clásico. Para transformarlo en look de noche solo necesitas unas sandalias o zapatos con detalle de pedrería y una joya especial, como un chocker de cristales.

Vestido blazer con botones joya, de Zara (59,95 euros)

Vestido blazer con botones joya, de Zara FOTO: Zara Vestido blazer con botones joya, de Zara

Vestido blazer con cinturón y detalle de flecos, de River Island (67 euros)

Vestido blazer con cinturón y detalle de flecos, de River Island FOTO: River Island Vestido blazer con cinturón y detalle de flecos, de River Island

Vestido blazer satinado en color fucsia, de Zara (39,95 euros)

Vestido blazer satinado en color fucsia, de Zara FOTO: Zara Vestido blazer satinado en color fucsia, de Zara

Vestido blazer estilo sahariana en color khakhi, de Missguided (59,99 euros)

Vestido blazer estilo sahariana en color khakhi, de Missguided FOTO: Missguided Vestido blazer estilo sahariana en color khakhi, de Missguided

Vestido estilo blazer con cinturón en forma de D, de &Other Stories (66 euros)