Todo el mundo hablando de ‘FUIMOS CANCIONES’ y nosotras ya nos hemos enamorado de estos looks de MACARENA (María Valverde) antes del estreno en NETFLIX

“En Madrid es muy difícil encontrarse a un ex, excepto si es el tuyo”, reza el cartel de promoción de ‘Fuimos canciones’ en plena Gran Vía de Madrid o “Si esto fuera una peli romántica dudarías entre coger o no ese metro. Pero no lo es”, te encuentras en las paradas de metro de Madrid. ¿Ansia viva? Sí, amigas, eso es lo que tenemos por ver de una vez por todas esta película que se estrena mañana en Netflix. ¿Quién más como nosotras? Incertidumbre, desconocimiento de su identidad, inseguridades, miedos y una idea errónea del amor. Todos estos factores zarandean a Macarena -María Valverde- a un paso a los 30 años. Cuyo corazón da un vuelco con el regreso a su vida de Leo -Álex González-, que de un día para otro pasó de ser el hombre de su vida a ser el causante de todos sus males. Y todo basado en en la novela de Elísabet Benavent.

¿Qué más podemos pedir para morirnos de ganas por verla? Los looks de María Valverde en el tráiler que ya hemos fichado algunas de las tendencias de este otoño que salen en la película.

1. BIKER EFECTO PIEL (39,95€)

Biker. FOTO: Zara

Polo rombos. FOTO: Zara

3. VAQUEROS MOM JEANS (19,99€)

Vaqueros mom jeans. FOTO: Pull&bear

4. BLAZER CUADROS (21,59€)

Blazer cuadros. FOTO: Bershka

5. CAMISETA RAYAS (19,99€)

Camiseta rayas. FOTO: Mango

6. VESTIDO METALIZADO (59,99€)