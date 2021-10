Todo el mundo te PREGUNTARÁ de dónde son estos BOTINES ROJOS de Zara con los que serás moda y otoño

Si hay algo que nos gusta del otoño, es poder estrenar todos los botines y botas del mundo mundial. Pero os voy a contar un secreto, desde queme he comprado estos botines rojos de Zara la gente no me deja de parar por la calle para preguntarme de donde son. Y todas se sorprende igual al decirles que son de Zara. Sí, amigas, parecen de firma pero no, de Amancio son. ¿Pueden ser más bonitos? Creemos que no. Y no nos equivocamos.

Botín piel roja. FOTO: Zara

Son los botines rojos perfectos y van a resaltar todos nuestros total looks negros. Y además, también queda perfectos con vaqueros, camiseta o camisa blanca y una biker de piel negra. ¡Fantasía!

BOTÍN PIEL CUÑA (119€)

Botín piel roja. FOTO: Zara