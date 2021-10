Los nuevos VAQUEROS rotos tendencia de PAZ PADILLA son tan clásicos como sus CONVERSE

No hay nada que nos guste más que unos vaqueros con rotos. Una tendencia que ya se ha convertido a la vez en un clásico del armario de las que más saben de moda. Y Paz Padilla es una de ellas y se está tomando muy en serio su papel de influencer para deslumbrarnos a diario con sus looks, además de con su manera de ver la vida. ¡Y a nosotras nos encanta!

Esta vez Paz Padilla ha apostado por un look básico pero que no puede ser más tendencia. Vaqueros con rotos en la rodilla, cinturón de cuerdas y hebilla grande plateada, blusa negra con un hombro más caído y las clásicas Converse de plataforma que nunca fallan como calzado estrella en el otoño. ¿Aún no tienes unos vaqueros rotos en tu armario? Aquí te dejamos la opción perfecta para copiar a Paz Padilla.

Stories de Paz Padilla. FOTO: @paz_padilla

JEANS WIDE LEG ROTOS (29,95€)