Esto es todo lo que tiene que tener la maleta perfecta para una escapada de otoño

A las puertas del fin de semana y de un un día de fiesta (para muchos afortunados incluso puente) muchas son las que se enfrentan a los tan ansiados viajes cortos que nos permiten estos días. Y no importa si vas a ese pueblo de ensueño a tan solo una hora de Madrid o si prefieres volar más lejos y escaparte a una capital europea. Lo fundamental es que consigas llevar una maleta versátil en la que vaya todo lo que necesites sin ocupar demasiado espacio, pero que además esté compuesta por ropa cómoda (sin entrar en el típico chandal).

Pero sabemos que esto es mucho más fácil de decirlo que de hacerlo, y al final y sin saber cómo, nuestra pequeña maleta de cabina o bolsa de viaje acaba llena de por si acasos que nunca usaremos y que solo ocuparán sitio, creando un caos en el que seguramente nos perderemos al abrir la maleta.

Hay que tener en cuenta también que nos encontramos en la tan temida época del entretiempo, donde el clima nos puede jugar malas pasadas, y pasamos del frío al calor en apenas unas horas. Por ello se hace especialmente importante llevar prendas que nos sirvan para varias situaciones. Y aunque el little black dress (el vestidito negro de toda la vida) o unos zapatos tipo salón son uno de los básicos que puedes necesitar si vas a un destino más urbano o incluso a un viaje de trabajo, lo cierto es que hay otras prendas mucho más necesarias.

Nos fijamos en las reinas del minimalismo, y copiamos sus looks de diario para darnos cuenta que son todo lo que necesitamos en nuestro viaje. Jerséis de buena calidad, que abriguen y a la vez no pesen, y preferiblemente en un color que sea a la vez favorecedor pero combinable con todo. También las blazers de aire masculino, que consiguen dar un toque muy especial a cualquier estilismo. por supuesto unos vaqueros clásicos de corte recto y que nos favorezcan son la prenda más socorrida con la que puedes contar, y te valdrá tanto para el día como para la noche, con unos buenos tacones y hasta una camiseta básica. No te olvides de llevar esa joya especial y epatante con la que subir de nivel cualquier look.

Jersey 100% cashmere de cuello redondo, de Uniqlo (89,90 euros)

Camisa cruzada de popelín en color blanco, de Zara (25,95 euros)

Americana oversize de lana, de Arket (150 euros)

Vaquero de corte recto en azul lavado, de &Other Stories (69 euros)

Deportivas tipo botín de piel con cordones, de Mango (49,99 euros)