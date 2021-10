Tres jeans de Zara que mejor estilizan las curvas e incluso a las bajitas para todo el invierno

A la hora de encontrar un buen look siempre se piensa en un referente. Si eres una mujer con curvas o bajita está claro que ficharás todas las prendas que lleva Vicky Martín Berrocal o su hija Alba Díaz. Tanto la madre como la hija saben qué tipo de cuerpo tienen y por ese motivo, potencian siempre que pueden sus curvas. Una de sus tiendas favoritas (como la del resto del planeta) es Zara y aunque no lo creas, ellas tienen siempre vaqueros que sientan genial. Un vaquero es un básico que usamos todos los días y siempre queremos un modelo que sea fácil de combinar y que nos siente genial. Hace unos meses, Vicky Martín Berrocal compartió vía Instagram que diseño de Zara lleva. La celebrity sabe que muchas de sus seguidoras pensaban que no podrían tener un vaquero por sus curvas, y se han dado cuenta de que no es así. Por cierto, no es un vaquero ancho es un diseño que te encantará por destacar las curvas.

Seguramente ya tengas en tu armario los vaqueros para este otoño/invierno 2022, pero si todavía no has decidido cuál será tu básico, sigue leyendo. A continuación sabrás que tres vaqueros tienes que buscar en Zara si tienes curvas y petite. Antes de ir a la página de Zara, tienes que saber que un vaquero oscuro es la mejor opción porque los tonos fríos disimulan y estilizan. A pesar de esta condición, no tienes que renunciar a una amplia gama cromática en diferentes versiones como: mom jeans, de cintura alta, girlfriend o con aberturas en el bajo. Todos están dentro de la tendencia del 2021: los noventa.

¿Cuántos modelos vaqueros hay en Zara? Creo que es una pregunta muy complicada y difícil de responder. Comienzas a buscar y al final terminas en otra sección. Para que este invierno no te pase eso, hemos realizado la búsqueda y tenemos tres pantalones que te llevarás en la maleta o para ir a trabajar. Si quieres el vaquero que lleva Vicky Martín Berrocal mira la siguiente imagen, hemos rescatado la referencia de su vaquero estrella.

Story de Vicky Martín Berrocal. FOTO: @vickymartinberrocal

A continuación te diremos qué modelo es, pero antes de eso tienes que conocer que un vaquero que sienta bien a una mujer con curvas o bajita, suele ser de cintura alta y de corte recto. Por cierto, si quieres saber cómo es el modelo que no se quita nunca Alba Díaz, también tenemos la referencia. Es un vaquero que usarás tanto para ir a una celebración de noche o una reunión de trabajo. ¿La clave del jean? El acabado es ancho, por lo que consigue un efecto alargador de pierna.

Mira la siguiente lista con los tres vaqueros de Zara que toda mujer con curvas o bajita tiene que tener. Tranquila está incluido tanto el vaquero de Vicky Martín Berrocal y el de Alba Díaz.

JEAN WIDE LEG (25,95€)

Vaquero con pernera ancha y tiro alto. FOTO: Zara

JEAN CON ESTILO 90′s (29,95€)

Vaquero con acabado sin costuras. FOTO: Zara

JEAN CON APERTURA ABAJO (25,95€)