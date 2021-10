Los mejores básicos y rebajados solamente están en Mango Outlet

Seguro que tienes marcado en la agenda, el día que comienzan las rebajas en enero y en verano. Está claro que quedan muchos días para esas fechas tan señaladas y por ese motivo, tienes que conocer secretos de tus firmas favoritas como Mango. Desde el momento que sepas todas las ventajas que tiene Mango Outlet, ya no volverás a ser la misma. Blusas, abrigos, pantalones, sudaderas e incluso zapatos, están dentro de las rebajas de Mango Outlet. Estas rebajas son una excusa perfecta para cambiar de look, renovar el armario o simplemente porque quieres comprar nuevos básicos. Si piensas que son restos de ropa que nadie quiere, cuando entres a la web te darás cuenta que son abrigos con tendencias actuales como el estampado vichy o en el caso de los pantalones, hay una gran variedad infinita de modelos.

En las rebajas de Mango Outlet con un 80% de descuento puedes encontrar prendas para crear un outfit perfecto: falda mini de leopardo, vaquero paper bag, americanas oversize o vestidos camiseros. Eso sí, ten cuidado porque irás añadiendo tanta ropa que cuando veas la cesta, te puedes llevar un susto. Aunque los precios son económicos y de esta manera lograrás un look diferente cada día. Nosotras ya tenemos una lista completa de las mejores prendas rebajas en Mango Outlet. ¿Quieres conocer cuáles han sido nuestras prendas estrellas? Sigue leyendo y tendrás la mejor información.

JEAN ACAMPANADOS (17,99 €)

Vaquero con diseño crop en tono negro. FOTO: Mango Outlet

¿Quién no necesita un vaquero negro y con tiro alto en su armario? Este jean es ideal para un total look negro o para ir con una sudadera y unos botines.

ABRIGO LANA (49,99 €)

Abrigo cruzado con cuello de solapa. FOTO: Mango Outlet

Este abrigo es un must desde el primer momento que lo ves. Tiene un estampado muy fácil de combinar.

JERSEY CASHMERE (79,99 €)

Jersey en tono violeta. FOTO: Mango Outlet

El violeta es el color estrella (de nuevo) este invierno. Este jersey te encantará tanto por el tacto que tiene como por la comodidad que aporta.

CAMISETA LENTEJUELAS (9,99 €)

Camiseta sin mangas con mucho brillo. FOTO: Mango Outlet

Este fin de semana seguro que no has encontrado una buena blusa para salir por la noche. Mango Outlet tiene esa camiseta de lentejuelas que será un básico en tus looks de noche.

VESTIDO MIDI CON ESTAMPADO (29,99 €)

Vestido midi con diseño acampanado. FOTO: Mango outlet

El vestido es un clásico en cualquier temporada, y si es midi mucho mejor. Nos encantó este vestido con estampado geométrico, tanto por la paleta de colores y por su falda plisada.

AMERICANA TWEED (39,99 €)

Americana con tejido tweed. FOTO: Mango Out

Todos los estilistas siempre recomiendan una americana en la maleta o en el armario. Recuerda las palabras de Piluka de Echegaray cuando nos aconsejó tener una americana como básico.

FALDA MINI VAQUERA (9,99 €)

Minifalda con tejido vaquero con tejido de algodón. FOTO: Mango Outlet

Ya estás avisada que las minifaldas estarán todo el invierno y la próxima temporada. Aunque haga frío, apuesta por esta prenda y lánzate a usar medias de colores.

PANTALÓN DE ALGODÓN (10,99 €)

Pantalón con diseño recto en tono marrón. FOTO: Mango Outlet

Por último, un pantalón de vestir y cómodo siempre es una buena opción para ir a la oficina o simplemente, para dar un paseo.