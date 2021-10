Violeta Mangriñán ha llevado el look más francés perfecto para la lluvia

Ante un clima cuanto menos revuelto en todo el país, muchas son las influencers que se han negado a dejar de aprovechar el puente debido a la lluvia. Desde viajes otoñales al campo hasta paseos por la ciudad, la excusa es disfrutar del largo fin de semana que tenemos por delante sin dejar que el tiempo les estropee los días libre. Pero como suele pasar, cada época del año y cada momento climatológico requieren un estilismo acorde, y muchas veces muy concreto.

Por eso hemos querido fijarnos en las que más saben de moda para saber como enfrentarnos a estos días lluviosos sin perder un ápice de estilo. La última idea nos la ha dejado Violeta Mangriñán, a quien la lluvia no la ha parado para disfrutar de las calles dela capital. Eso sí, la colaboradora de televisión ha sabido escoger la prenda adecuada, en concreto un abrigo con capucha de la firma francesa Maje perfecto para el agua, que ha querido combinar con accesorios de lo más parisinos como la boina y unas buenas botas impermeables. Ya no tienes excusa para no salir de casa.

Abrigo doble faz contraste con capucha, de Maje (450 euros)