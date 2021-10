Así tienes que llevar una camiseta blanca sencilla y bonita con encaje como Rocío Osorno

Un buen básico de armario es la arma secreta para cualquier conjunto. En estos días de lluvia y de comienzo de lluvia, si tienes que escoger una camiseta para un pantalón con estampado o de colores llamativos, mira cuál llevó Rocío Osorno. La influencer ha añadido elegancia y un toque dulce con una camiseta blanca de manga larga con escote en pico y encaje. De esta manera, consigue que la atención se centre en el pantalón de cuero en tono burdeos. Por cierto, si quieres este pantalón solamente tienes que mirar en Calzedonia, hay mucho más mundo aparte de medias.

Rocío Osorno ha tomado el ritmo de enseñar a sus seguidores, prendas de un buen fondo de armario para crear super looks. Así normal que consiga estar siempre perfecta en cualquier momento. No puedes obviar ese flequillo cortina. Junto a su increíble melena, incorpora un matiz salvaje a su beauty look.

¿De dónde es la camiseta básica blanca de Rocío Osorno? Al igual que con Calzedonia, Intimissimi tiene últimamente prendas que son esenciales en esta temporada. Son diseños clásicos, pero muy fáciles e combinar con tonos más fuertes. ¡Simple y sencilla!

CAMISA LARGA DE ENCAJE (29,90€)

Camiseta larga de encaje con escote de pico en encaje. FOTO: Intimissimi