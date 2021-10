Las nuevas NEW BALANCE de moda son las que lleva VIOLETA MANGRIÑÁN con blazer ‘oversize’ para ser magia y moda

Llegaron a los armarios de las ‘insiders’ de moda hace ya unas temporada y lo han hecho para quedarse con nosotros. Sí, estamos hablando de las zapatillas New Balance que ama tu padre, tu novio, tu madre y tu misma. Con esta moda en auge, muchas fueron las amantes de la moda que se recurrieron a marcas tan míticas como Nike, Adidas o las clásicas Converse para hacerse con modelos que llevar mucho más allá de sus días libres. Sin embargo, desde que empezó la tendencia, parece que hay una marca que se ha coronado como la favorita en el mundo de la moda: New Balance. Y Violeta Mangriñán como buena amante de las tendencias lo sabe.

Y por eso no ha querido dejar de incorporarlas a un look tan en tendencia como este. Moda, magia y terminar octubre con todo el estilo posible. Y si hay un modelo en tendencia este otoño, esas son las New Balance 550.

Violeta Mangriñán las ha combinado con una blazer gris oversize de corte masculino, camiseta negra y vaqueros flare cropped en negro también. Y ya no necesita nada más.

Aunque esta firma americana de zapatillas surgió ni más ni menos que en 1906, ha sido en los últimos años cuando ha experimentado un auténtico resurgir más allá del mundo del deporte, y eso que debido a su apuesta por una producción local en Estados Unidos y en Reino Unido sus precios suelen ser algo más altos que los de sus competidores.

New Balance 550 White Navy (155€)