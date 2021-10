Paula Echevarría demuestra que por menos de 20 euros puedes tener el mejor outfit deportivo de Lefties

Todo lo que lleva Paula Echevarría, a los pocos minutos se acaba en las tiendas. Las firmas saben que ella es clave, para recuperar nuevas tendencias y desde el primer momento que enseñó el conjunto deportivo de Kelme x Lefties en Instagram, todas queremos llevar un look athleisure. Así puedes comprobar que la ropa deportiva, no solo sirve para ir al gimnasio o para ver películas en Netflix, si no para disfrutar de un buen día con amigas e incluso para ir a comer al sitio más cool de Madrid este puente. Estarás cómoda siempre.

El conjunto de Paula Echevarría está compuesto por una sudadera y pantalón del mismo tono. El verde botella de las dos prenda, combina genial con unas sneakers blancas o de algún estampado. Ambas prendas tiene un acabado en punto canalé y un tejido que proporciona una sensación de calidez en todo el momento.

Por cierto, la sudadera es crop. No podíamos esperar menos de una marca que nos recuerda a la infancia. Como buena marca de los noventa, el logo está tanto en la sudadera y el pantalón. ¡Te encantará!

SUDADERA CROP (12,99 €)

Sudadera de Kelme x Lefties en verde botella. FOTO: Kelme x Lefties

PANTALÓN DE CHÁNDAL (12,99 €)