Conocemos la fórmula secreta para lucir unas piernas de infarto como Penélope Cruz con medias de rejilla

La última tendencia que no pasa desapercibida entre las celebrities y los estilistas son las medias con red. El último ejemplo es Penélope Cruz con un look de 10, utilizando un total look negro y unas medias de este tipo. La actriz española apostó por estas medias para acudir a la presentación de ‘Madres paralelas’, en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Allí la ganadora del Oscar, deslumbró juntó a su compañera Milena Smit. Desde sus primeras apariciones en el Festival de Cine de Venecia hasta su llegada a un aeropuerto en Nueva York, Penélope Cruz está usando una serie de outfits que son analizados de arriba a abajo.

Esta vez nos centramos en las medias con red y cómo las combinó. La actriz que escogió un traje de tweed negro de Chanel de la colección Resort 2022. Si miras cómo salió la modelo en la pasarela con dicho conjunto, llevaba...¡medias de rejilla! Está claro que la actriz o mejor dicho su estilista, utilizó como referencia ese desfile y lo aplicó usando la personalidad de Penélope Cruz.

Actress Penelope Cruz at photocall movie Madres Paralelas in Madrid on Tuesday, 04 October 2021. FOTO: Jesus Briones GTRES

Con la imagen de arriba, podrás comprobar lo bien que quedan estas medias. Como buena embajadora de la marca, se decantó para un momento tan especial como el estreno de la película por una combinación monocromática en negro de Chanel.

Aunque las medias de rejilla ayudan mucho a construir un look diferente y elegante, no podemos dejar pasar el long bob en tonalidad café claro. Este tipo de cabello aporta mucha luz, mejora las facciones y tiene efecto antiedad.

Actresses Penelope Cruz and Milena Smit at photocall movie Madres Paralelas in Madrid on Tuesday, 04 October 2021. FOTO: Jesus Briones GTRES

¿Cuál es el secreto de Penélope Cruz para usar estas medias?

La llave maestra para conseguir un efecto de piernas de infarto y a la vez un estilo elegante y sofisticado es combinarlas con prendas monocolor. De esta manera, la atención se centrará en las medias y no habrá un caos en cuanto qué prenda es la más favorecedora.

Actress Penelope Cruz at photocall movie Madres Paralelas in Madrid on Tuesday, 04 October 2021. FOTO: Jesus Briones GTRES

Por cierto estas medias pertenecen a una década que volvió en pequeñas dosis. Está claro que son de los noventa y principios del 2000. En esa época se combinaban con faldas mini, pantalones de tiro bajo e incluso con jean con muchos rotos. La intención era enseñar esas medias de rejilla y añadir un toque sexy y atrevido. ¿Un ejemplo? Mira María Escoté como luce de bien unas medias de rejilla con una mini falda vaquera.

María Escoté con medias de rejilla. FOTO: GTRES

Si te atreves a llevar este tipo de medias con falda mini o maxi vestidos, mira la siguiente lista que hemos elaborado de medias de rejilla.

MEDIDAS DE REJILLA EXTRAGRANDE (7,49 €)

Medias de rejilla en tono negro. FOTO: ASOS

MEDIAS DE REJILLA ELÁSTICAS (5,99 €)

Medias de red con cintura elástica. FOTO: H&M

PANTIS DE RED GRANDE (9,95€)