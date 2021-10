María Pombo tiene el vestido de cuadros que no vas a quitarte en todo el año

Sabemos que desde hace varios años, una de las mezclas más socorridas cuando llega el otoño, así como también pasa en la primavera, es la tendencia de mezclar prendas más propiamente veraniegas, como vestidos y faldas, con otras más típicamente invernales, como las botas. Pero hay un mix ganador al que desde hace ya tiempo recurren la mayoría de influencers y expertas en moda, los vestidos con botas planas. Aunque especialmente las tendencias parecen declinarse por unas botas muy específicas, las de estilo cowboy.

Si bien la mayoría de las veces los looks que vemos suelen apostar por vestidos sueltos y ligeros de largo midi o incluso maxi, algunas más atrevidas no dudan en lucir pierna combinándolas con vestidos mini. Y es lo que ha hecho María Pombo en su último look. La influencer es la mejor embajadora de su firma Name The Brand, y una vez más ha recurrido a ella para escoger un bonito y favorecedor vestido de estampado de cuadros inglés, con manga 3/4 abullonada y cuello halter, que ella ha acompañado de uno de sus pares favoritos de botas cowboy a media caña y en negro. Una forma divertida y juvenil de cómo lucir este tipo de vestidos antes de que sea inevitable recurrir a las medias tupidas.

Vestido Rachel, de Name the Brand (69,95 euros)