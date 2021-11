Así tienes que personalizar tus vaqueros en Bershka para crear looks diferentes, únicos e inimitables

Despídete de los vaqueros que todo el mundo está llevando. No podemos decir que son jeans fuera de tendencia, pero siempre queda mejor tener un vaquero exclusivo y que nadie más tenga en su armario. El concepto de exclusividad está unido a ropa de lujo. No te preocupes porque esto ya no es así, debido a que firmas como Bershka han lanzado iniciativas de personalización de denim. Así tendrás un vaquero e incluso una chaqueta de este tipo de tejido, que nadie más tiene. Ya puedes ser desde tu casa, (todo se hace desde la web de Bershka) una diseñadora y crear prendas únicas, especiales y bonitas.

Mom o recto son las dos opciones que nos propone Bershka desde su página oficial para personalizar. Seguro que conoces todas las modalidades de vaquero que hay ahora. Para esta ocasión el trabajo es más fácil y solamente hay dos opciones. No te podemos decir por cuál te tienes que decantar, porque ambos son prendas esenciales en cualquier fondo de armario. Tanto el mom o el recto son esenciales en esta temporada. Eso sí, nunca olvides tener un vaquero estampado de flores o bicolor. Dos básicos del 2021.

Rocío Osorno es una fanática de los jeans y para llevar unos vaqueros más bonitos y diferentes, solamente tienes que personalizar tu prenda en Bershka. Los únicos pasos que tienes que realizar son los siguientes:

1. Seleccionar el vaquero, el modelo y la talla.

2. Escoger el estampado, tienes las siguientes posibilidades: DNB LAB, Pokémon, Pink Panther y Metallica.

3. Optar por el láser print que más te guste.

4. Pensar si quieres el pantalón con o sin rotos y cómo quieres que sean los bajos.

Si pensabas que el vaquero de Alba Díaz, nadie lo podía superar, ahora te habrás dado cuenta de que no es así. Tanto en versión mom o recto, la prenda queda genial. Por cierto, puedes personalizar también, de la misma manera, una chaqueta denim. Tendrás el conjunto perfecto.

Todo esto nos encanta, pero nos gusta mucho más que Bershka añadió todo tipo de cuerpos en esta opción. Hay tallas desde la 32 hasta la 48. De esta manera, nadie se quedará excluido y todo el mundo puede tener una prenda única.

No pierdas tiempo y el jean más solicitado de este invierno será tuyo. La gente te preguntará y nada más subir una foto serás viral. Por otro lado y muy importante, todas las prendas denim han sido producidas utilizando muy poca agua. La firma utiliza ciclos cerrados que permiten reutilizar el agua o de tecnologías como las máquinas de baja relación de baño.

DNM LAB JEANS MOM (49,99 €)

Vaquero estilo Mom. FOTO: Bershka

DNM LAB JEANS STRAIGHT (49,99 €)

Vaquero recto. FOTO: Bershka

DNM LAB CHAQUETA DENIM OVERSIZE (49,99 €)