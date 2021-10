Los pantalones que triunfan entre las expertas en moda tienen este detalle en el bajo

Sabemos de sobra que los vaqueros son un básico de la temporada, sea ésta la que sea. Y estamos seguras también que tu armario está repleto de mil y un modelos que incluyen todos los tonos y puede que hasta todos los cortes. cinturas bajas, medias o altas. Corte pitillo, recto, campana, bootcut... Un sin fin de opciones que nos ofrece la moda cada año y que hace que no nos aburramos nunca de esta prenda eterna.

Pero es que además, este otoño, el denim está más de moda que nunca, y la calle no para de sacarlo no solo en forma de pantalón, si no también como mono, falda, vestido o camisa, teniendo especial relevancia entre las expertas la tendencia del doble denim; Esto es lucir prendas vaqueras arriba y abajo, y lo cierto es que sienta fenomenal, ya que además de alargar visualmente la silueta, consigue un look distinto con el que seguro no pasarás desapercibida.

Cada temporada, la moda y las tendencias juegan un papel fundamental a la hora de reversiones clásicos atemporales y otorgarles un halo de modernidad y actualidad. Y muchas veces puede conseguirse con algo tan simple como un pequeño roto en la rodilla, un color especial, o como en el caso que nos ocupa, con una sencilla abertura en el bajo.

Muchos son los que nombran a Victoria Beckham como icono fundamental a la hora de posicionar este tipo de pantalones como una prenda elegante, favorecedora y deseada. Si bien la diseñadora suele apostar por modelos tipo sastre y ajustados, lo cierto es que no podemos negar que visualmente alargan las piernas, más si son de cintura alta como los que suele llevar la ex Spicy Girl, y además permiten dar un protagonismo especial a nuestros zapatos, especialmente si son unas bonitas sandalias o salones tipo joya.

Este detalle es tan simple que puedes hacerlo tu misma con cualquier par que tengas en casa, aunque nuestro consejo es que lo hagas con vaqueros de pernera recta en adelante, ya que el efecto con los pitillos es casi imperceptible. Pero si quieres hacerte con unos nuevos, las tiendas te ofrecen cantidad de opciones que van mucho más allá del clásico vaquero azul. Aquí tienes algunos de ellos.

Jeans Z1975 high rise slim flare con abertura lateral en el bajo, de Zara (25,95 euros)

Straight High Split Jeans, de H&M (34,99 euros)

Jeans rectos tiro alto abertura, de Mango (29,99 euros)

Pantalón high waist cadena con estampado de cebra, de Bershka (25,99 euros)

Pantalón efecto antes slim flore aberturas, de Zara (25,95 euros)