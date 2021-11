La manicura más bonita, sencilla y colorida del momento que llevan todas las influencers se llama Happy Hippo

Al decir la palabra Happy Hippo, seguramente estés imaginado ese delicioso postre que comías de pequeña o a día de hoy. En esta ocasión, no vamos a describir el placer que es comer este dulce, pero sí que vamos a explicar cómo es la manicura, Happy Hippo. Aunque parezca imposible que este dulce esté en tus uñas, es una realidad que muchas influencers y celebrities están usando. Estamos convencidas de que habrás visto ya este tipo de manicura en Instagram, y si no es así, presta mucha atención porque después de ver el resultado, vas a pedir cita al momento en tu salón de belleza.

Después de tener un verano repleto de novedades en manicura, podemos afirmar que llegó la definitiva. Uñas en color verde, con margaritas, neón o muy largas han sido algunas de las opciones. Si no has caído en estas tendencias, te aseguramos que en la manicura Happy Hippo, lo harás. No pierdas detalle de todos los detalles que verás a continuación. Tendrás la manicura más viral.

¿Qué te pareció el resultado de esta nueva fantasía de manicura? El color, la forma, las líneas y el efecto que crean es único. Usando solo dos colores, como es el blanco y dos tipos de marrón, consigue crear el efecto del dulce de Happy Hippo.

Mira durante unos segundos y después piensa en cuándo abres un Happy Hippo. El resultado es igual, es decir, el chocolate deslizándose cuando se abre el hipopótamo blanco más famoso del mundo.

Otra opción para conseguir esta manicura es Happy Hippo con café, como en la anterior imagen. Aunque parezca difícil, con mucha paciencia y con los esmaltes adecuados se puede conseguir. Eso sí, para que el color se mantenga y que desaparezca tan rápido como te comerías este postre, tienes que cuidar mucho y muy bien tus uñas.

Saca papel y boli para apuntar los productos esenciales en el kit de manicura. Da igual si es para hacer las uñas Happy Hippo o para otra manicura, siempre tienes que usar productos de calidad para que la salud de tus uñas siempre sea saludable. Si cuidas y proteges el cabello, por qué no lo harás con las uñas.

Para que veas qué pensamos en ti, hemos buscado una última inspiración en uñas para Happy Hippo. Copia la manicura de arriba y lucirás unas uñas más bonitas y cuidadas que Rosalía. Por cierto, si eres atrevida puedes incorporar algún dibujo de un hipopótamo.

Productos para una manicura Happy Hippo.

LACA DE UÑAS BLANCO (4,99 €)

Laca de uñas en tono blanco. FOTO: Sephora

LACA DE UÑAS MARRÓN CLARO (28,00 €)

Laca de uñas color TUTU 212. FOTO: Dior

LACA DE UÑAS MARRÓN OSCURO (2,50 €)

Laca de uñas de secado rápido. FOTO: Kiko Cosmetics

FORTALECEDOR DE UÑAS (26,99 €)