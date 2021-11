Grace y Melissa Villarreal han desvelado cuál será el jersey más demandado esta Navidad y por supuesto es de The Villa Concept

Para hablar de Navidad nunca es demasiado pronto, además estamos seguras que estén las luces y el árbol bien localizados para empezar a decorar tu casa. Por ese motivo, es buen momento para buscar el jersey navideño perfecto. No te preocupes y deja de investigar por tus tiendas favoritas, hemos encontrado la prenda perfecta por contener tres características: suave, calentito y renos. ¿Quienes llevaron este jersey y de dónde es? Las hermanas Villarreal, Grace y Melissa son las culpables de que estemos pensando ya en Papá Noel y los Reyes Magos.

Tanto Grace como Melissa saben que todas estamos buscando el jersey perfecto y después de ver sus historias en Instagram, ya no tenemos dudas. No podemos olvidar que este jersey solamente está en The Villa Concept.

Story de Grace Villarreal con Melissa usando el jersey navideño. FOTO: @gracyvillarreal

¿Ya has visto lo bonito que es este jersey? The Villa Concept lanzó una colección cápsula con diseños únicos fabricados en alpaca. Son cuatro prendas de tejido original que reúnen todos los recuerdos más entrañables de la Navidad y la familia.

La colección incluye dos jerseys, dos chalecos y una polera. Todas las prendas están en diferentes colores. La idea es un viaje de la prenda por la generación de la familia.

THE ALPACA SWEATER - CREAM (120€)

Jersey navideño con producción artesanal. FOTO: The Villa Concept

THE ALPACA SWEATER - COFFEE (120€)