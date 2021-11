Bimba & Lola tiene todos los básicos rebajados que necesitan de fondo de armario para este invierno

Si piensas que las rebajas son en enero o en julio, estás muy equivocada. Muchas firmas como Bimba & Lola han pensando en nuestros continuos cambios de armario y han sacado unas rebajas que no te puedes perder. Olvídate de buscar el mejor abrigo acolchado o un pantalón ajustado negro y nunca encontrar nada con algún precio razonable. Las rebajas en Bimba & Lola, solucionaran todos esos problemas de fondo de armario o de prendas básicas que son fundamentales para crear un super look. Ya sabemos que hacer conjunto de entretiempo es complicado, pero con las prendas que hemos localizado, ya no tendrás ningún problema.

Todas las tendencias de este año están dentro de las rebajas de Bimba & Lola. Desde el estampado de leopardo, la textura acolchada, el color neón o el oversize están todas (de verdad) en la tienda. Ya no tendrás que volver hacer números y pensar en tu cuenta en números rojos. Con estas rebajas que hemos localizado, tendrás un outfit diferente para cada día de la semana. ¡Prometido!

Young Emperors, influencers y expertos en moda, son grandes fanáticos de la moda española y entre esas marcas, está Bimba & Lola. Si todavía no los conoces, no pierdas tiempo, aunque eso sí, primero ve a la página de la firma y comienza a tener tus básicos rebajados.

Apunta todas las prendas que hemos localizado. Ya no tendrás ningún dolor de cabeza o tener que estar perdiendo tiempo, viendo looks caros e imposibles en Instagram. En Bimba & Lola tienen de todo.

PLUMÍFERO ACOLCHADO CAQUI (159 €)

Abrigo acolchado en tono verde. FOTO: Bimba & Lola

Con este modelo de corte recto y manga larga, el abrigo estrella en tus looks será este. ¿La parte mejor? Tiene capucha.

PANTALÓN AJUSTADO NEGRO (100 €)

Pantalón largo y elástico en tono negro. FOTO: Bimba & Lola

¿Quién no quiere o tiene un pantalón negro en el armario? Este pantalón es el mejor y será tu gran aliado este invierno.

BOLSO BANDOLERA XS NYLON (100 €)

Bolso con cadena metálica acolchado en color verde neón. FOTO: Bimba & Lola

El tono neón es el mejor color de esta temporada, y nunca se fue. Apuesta por un total look negro y así la atención estará centrada en el accesorio.

BOTÍN CHELSEA PIEL NEGRA (196 €)

Botas de media caña. FOTO: Bimba & Lola

Unas buenas botas chelsea son perfectas para los días de lluvia. Por cierto, la planta de piel se puede personalizar.

JERSEY RECTO ROSA (84 €)

Jersey de lana con cuello redondo. FOTO: Bimba & Lola

Invierno es sinónimo de jersey de lana. Bimba & Lola tiene el jersey más bonito y cálido de esta temporada.

CHAL ANIMAL-PRINT SKA AMARILO (46 €)

Chal con estampado en color base amarilla. FOTO: Bimba & Lola

El entretiempo es la temporada cuando el frío es más peligroso. Usa este chal tan vivo de color y estarás protegida con mucho estilo.

CÁRDIGAN BOXY AZUL (87 €)

Cárdigan azul cielo con botones. FOTO: Bimba & Lola

¿Cuál es la prenda estrella este otoño e invierno? El cárdigan es de color azul cielo.