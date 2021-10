Cintas de pelo, la moda que vuele sin darnos cuenta

En el ciclo de la moda, hay tendencias que entran arrasando como un tsunami, y que por tanto hasta la persona menos interesada en este mundo acaba viendo en alguna u otra parte. Desde infinidad de fotos de celebrities llevándola hasta la saturación que se produce en redes sociales, anuncios de televisión, carteles de campañas a pie de calle o puede que incluso y sin darte cuenta, hasta la presentadora de los informativos la lleve. Tal es su presencia en la sociedad que llena todo. Es por ejemplo el caso que ha pasado en la última época con los acolchados, que si bien empezaron apareciendo en bolsos y zapatos gracias a la firma Bottega Veneta, ahora es difícil no encontrar una prenda con este diseño en cualquier armario, desde abrigos tipo impermeables hasta chalecos o mini faldas.

Sin embargo, frente a esto, por otro la moda nos regala tendencias que pasan casi desapercibidas, y que no son captadas más que por el ojo experto. Una especie de juego que sirve quizás para diferenciar de los que siguen las reglas a pies juntillas, llenando su armario de loas prendas virales que lucen las influencers, a las verdaderas expertas en moda. Esas que sin necesidad de acudir a lo que podríamos llamar mainstream consiguen dar un toque a su look con un sencillo gesto o detalle. Puede ser con una simple vuelta en el bajo del pantalón, una blazer por dentro de un vaquero, una chaqueta sobre los hombros, un jersey atado al cuello, unos calcetines a la vista o hasta el pelo por dentro de jerséis de cuello alto. Son sencillos gestos de moda que observamos especialmente en la calle (aunque bien pueden surgir dentro de la pasarela) y que aunque puede parecer que no tienen relevancia lo cierto es que consiguen dar a cualquier estilismo ese toque diferente que a veces no sabemos explicar.

Esto último es lo que nos ha pasado con las cintas de pelo o diademas de pelo elásticas. Estas bandas, especialmente aquellas más bien anchas y en color negro, han aparecido sutilmente en las últimas campañas de firmas de moda como Massimo Dutti. Y lo más curioso es que la marca no vende ningún accesorio de pelo, pero ha recurrido a él para adornar a sus modelos. Una vez localizada la tendencia nos hemos puesto a investigar y nos hemos dado cuenta que este detalle se repite entre influencers y expertas en moda, así que nos hemos propuesto enseñarte dónde hacerte con una.

Cinta de pelo de jersey orgánica, de NA-KD (8,95 euros)

Cinta de pelo de jersey orgánica, de NA-KD FOTO: NA-KD Cinta de pelo de jersey orgánica, de NA-KD

Cinta para el pelo, de Bijou Brigitte (3,95 euros)