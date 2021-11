Las sudaderas con logo “college” ya no son solo para estar en casa

Seguro que si acudes a ese rincón de tu armario que podríamos clasificar como ropa para estar por casa, o el montón de ropa de deporte encuentras esta prenda de alguna u otra manera. Se trata de sudaderas más bien anchas y oversizes, algunas incluso de la sección de hombre, en las que se puede leer el logo de alguna universidad (generalmente extranjera). De ahí su nombre de “college” en referencia a estos centros de estudio. Algunas son tan afortunadas como para tener la versión original del lugar de origen, gracias a algún viaje o alguien que realmente estudió allí.

Si la tuya está en buen estado y no se ha descolorido por el tiempo entonces perfecto, porque este año le vas a dar mucho más uso del que creías. Aunque lo más seguro es que no esté para salir a la calle, o puede que no quieras dejar de usarla en casa. Entonces tranquila, porque la moda de este año está de tu parte, y te ofrece mil opciones para reemplazarla o ampliar tu colección.

Y es que parece que la moda ha querido dar una segunda oportunidad a esta prenda que vivió su época de furor durante la fiebre chandalera que invadió las casas en el confinamiento, y las influencers llevan ya algunas semanas ofreciéndonos ideas para lucirla fuera de casa. Tal es así que sin darnos cuenta se ha convertido en la nueva prenda viral para combatir el frío y estar cómoda, especialmente los fines de semana, donde se lleva con vaqueros (a veces por dentro de la cinturilla, ojo a este dato) y deportivas. Pero también hay algunas avanzadas que van más allá, y se atreven a combinarla con pantalones tipo sastre y botines.

No importa el color ni el corte, aunque las que no llevan capucha siempre son algo más versátiles y pueden incorporarse a looks no tan deportivos. Por eso, hemos seleccionado para ti algunos de nuestros diseños favoritos que pueden encontrar en cualquiera de tus tiendas de cabecera, para que empieces a usarlas antes de que llegue el invierno.

Sudadera con cuello redondo y manga larga en color azul con logo de Yale, de Zara (25,95 euros)

Sudadera con cuello redondo y manga larga en color azul con logo de Yale, de Zara FOTO: Zara Sudadera con cuello redondo y manga larga en color azul con logo de Yale, de Zara

Sudadera oversize print Oxford University, de Bershka (25,99 euros)

Sudadera oversize print Oxford University, de Bershka FOTO: Bershka Sudadera oversize print Oxford University, de Bershka

Sudadera college gris California, de Pull&Bear (22,99 euros)

Sudadera college gris California, de Pull&Bear FOTO: Pull&Bear Sudadera college gris California, de Pull&Bear

Sudadera con cuello redondo y manga larga en color verde con logo de Harvard, de Zara (25,95 euros)

Sudadera con cuello redondo y manga larga en color verde con logo de Harvard, de Zara FOTO: Zara Sudadera con cuello redondo y manga larga en color verde con logo de Harvard, de Zara

Sudadera con motivo bordado, de H&M (29,99 euros)