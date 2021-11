Arreglada pero informal: tres formas de combinar tu ropa de fiesta con tus looks de diario

Tras casi 18 meses sin salir a ninguna fiesta, especialmente a nada nocturno, hablando con amigas me ha quedado clara una cosa, y eso es que todas, casi sin excepción tenemos ganas de sacar del fondo del armario nuestra ropa más brillante y atrevida. Las lentejuelas, transparencias, vestidos y faldas cortas y especialmente los tacones (algunas hemos pasado prácticamente más de un año sin calzarnos unos) regresan a nuestra vida con la esperanza de no volver a abandonarla, al menos que sea por que así lo dicte la moda. Aunque lo cierto es que debido a la situación que hemos pasado y a la comodidad estilística que hemos encontrado y poco a poco integrado en nuestra vida diaria, parece que cuesta más de lo que pensábamos dejarla atrás para sufrir las incomodidades la ropa apretada o el frío de las prendas escotadas.

Pero la moda está en nuestras vidas para hacérnosla más divertida y aunque muchos no lo crean, también más fácil. Por eso ha encontrado la solución en mezclar prendas de uno y otro bando. Solo hay que darse un paseo por Instagram para ver cómo esta tendencia gana cada vez más adeptos. Y no, no nos referimos al chandal con tacones, si no a combinaciones mucho más depuradas y con mejor resultado. ¿Quieres saber cuáles son? Sigue leyendo:

Blazer + vestido lencero + botas

Blazer + vestido lencero + botas FOTO: Pinterest

Si piensas que los slip dress son cosa del verano, te demostramos que se pueden lucir en las épocas de frío, y que además no hace falta lucirlos con sandalias para conseguir un look de lo más original, que no solo sirve para la noche. Elige botas planas si es para un plan de día, y de tacón si es de noche. ¡Y listo!

Top especial + vaquero + mocasines

Por si alguien lo dudan todavía, los mocasines son el calzado estrella entre las amantes del zapato plano, y nada mejor que sumarlos a una de las combinaciones estrella desde que se inventó la fiesta: un top statement con un punto atrevido y especial y un vaquero de corte clásico.

Conjuntos de fiesta + deportivas

No importa como sean, mientras respiren noche por todos lados: terciopelos, lentejuelas, pedrerías, plumas... En formato dos piezas o una sola, como o vestido. Solo necesitas tus deportivas favoritas para acompañarlos. El look favorito de aquellas que quieran aguantar toda la noche en la pista de baile sin tener que lidiar con dolor de pies.