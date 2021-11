VICTORIA FEDERICA también viste de ZARA (y de Zara hombre) con esta bomber de lo más en tendencia con vaqueros pitillo y botas altas

El Diablo viste de Prada y Victoria Federica de Zara. Que no todo van a ser marcas de lujo, ni alta costura. La royal más ‘it’ de la Casa Real española también se compra la rompa en Zara coma hace cualquier chica de su edad o sus mismas primas la Infanta Sofía o la Princesa Leonor. Pero no en la sección de Zara que te esperabas, si no en Zara hombre. Y lo se porque casualmente hoy llevo la misma cazadora que Victoria Federica.

Una cazadora con parches de estilo bomber colegial, que además es acolchada y abriga más que las bombers normales. Una cazadora bomber con cuello y puños acabados en rib combinado a contraste. Bolsillos de vivo en cadera y detalle de bolsillo en interior. Aplicación de parches y bordados en toda la prenda con ajo acabado en rib.

No sabemos como lo ha combinado Victoria Federica, pero al ser una prenda oversize como si se la hubieras robado a tu chico, es perfecta para llevar con un body debajo, vaqueros pitillo y botas altas.

CAZADORA BOMBER PARCHES (59,95€)

Cazadora con parches. FOTO: Zara hombre

