La coleta alta pulida de VICTORIA FEDERICA es el peinado que necesitamos para todos nuestros próximos eventos y nos han chivado cómo copiársela

No se habla de otra cosa en las últimas horas en España. Y es que Victoria Federica está en boca de todos, y no solo por su lookazo de alfombra roja con el que nos ha enamorado a todos y con el que ha confirmado que se ha convertido en la primera influencer de la Casa Real española, si no también por abrir su cuenta de Instagram. Eso sí, aunque también está bloqueando a muchos periodistas, como una servidora. Cosa que no tiene ningún sentido, pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Y no es otra cosa que la coleta alta pulida de Victoria Federica que vamos a necesitar para todos nuestros próximos eventos hasta Navidad y que desde GHD España nos han explicado como hacerla.

El peinado es obra de Sandro Nonna, un estilista y maquillador profesional y lo ha realizado de la mano de GHD y tenemos las claves para que puedas copiarlo en casa. Sandro Nonna ha aplicado un protector de calor, después ha utilizado una plancha para conseguir ese liso pulido tan espectacular y con la ayuda de un cepillo cardado, ha recogido todo el cabello en una cola alta para terminar con un spray potenciador del brillo.

Una coleta alta pulida con efecto brillante que ya sabemos cómo copiar a Victoria Federica para todas nuestras fiestas hasta Navidad. ¿Quién se apunta?