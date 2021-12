Estamos FLIPANDO con SARA CARBONERO y su ‘érase una vez en diciembre’ con este abrigo azul peludito y medias fantasía

No se puede ser más moda que Sara Carbonero dando la bienvenida al último mes del año con este “érase una vez diciembre” con el que nos ha dejado boquiabiertas para el resto de la semana. ¿Podemos estar más enamoradas de este look? Ya os decimos nosotras que no y es que no puede ser más invierno y más Navidad. Aunque Sara Carbonero dice que le recuerda al Monstruo de las Galletas, a nosotras nos recuerda a una reina de la nieves.

Por no hablar del magnífico abrigo peludito azul con el que nos ha robado el corazón. ¿La mejor manera de combinarlo? Con unas medias fantasía como ha hecho Sara Carbonero para ser toda una reina del frío y de las nieves.

Así cualquiera retrocede en el tiempo si es para recuperar un fotón como este de Sara Carbonero. Vamos que nosotras la copiaríamos hoy mismo con este frío y mal tiempo que hace en Madrid. Os dejamos diferentes opciones para copiarle el look a la periodista:

Chaqueta peluche sintético (259.90 €)

Abrigo peluche. FOTO: Guess

Pantis de Red con Glitter (12,95€)