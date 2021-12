Tops festivos que son perfectos para combinar con vaqueros, leggins o faldas

La mayoría de las veces cuando pensamos en estilismos para Navidad o para cualquier evento en general por nuestra cabeza pasa la idea de acudir corriendo a las tiendas para hacernos con un conjunto nuevo con el que ir de estreno de arriba abajo. A veces incluso accesorios como zapatos, bolsos o collares nuevos están también invitados a la fiesta. Pero en un momento en el que la sociedad en general y la moda en particular parecen ir orientadas hacia la sostenibilidad y nuestra conciencia nos ha enseñado a comprar si no menos al menos sí mejor, quizás deberíamos replantearnos nuestras opciones a la hora de hacernos con nuestro look para estas fechas.

Aunque no podemos negar que somos unas fanáticas convencidas de los trajes de dos piezas, ya sean de chaqueta y pantalón o incluso de las nuevas opciones que nos traen las tendencias de temporada como blazer y falda de tablas, lo cierto es que nos hemos dado cuenta que a veces solo hace falta una prenda especial para conseguir un outfit diferente y especial y que además tenga la facultad de combinar con todo tu armario. Y de cara a estas fiestas nos hemos dado cuenta que el top tiene exactamente todo lo que estábamos buscando. Si bien suele ser un relegado al fondo del armario en esta época del año en favor de jerséis gruesos con los que protegernos del frío puede que haya llegado el momento de darle mucho más uso del que pensabas.

Las opciones son infinitas, y van mucho más allá del tradicional mix con vaqueros, pues también son el aliado idóneo de faldas mini y midi, ya sean de cuero, de satén, de terciopelo o incluso de lentejuelas. Pero también de pantalones, desde los tipo sastre hasta de propuestas de piel o tipo culotte. En las tiendas también parecen querer apostar fuerte por los tops, y presentan cantidad de opciones de todas las formas y colores.

Top crop lentejuelas de Zara (19,95 euros)

FOTO: Zara Top crop lentejuelas de Zara

Top de satén ribeteado en strass, de H&M (39,99 euros)

FOTO: H&M Top de satén ribeteado en strass, de H&M

Camiseta manga larga lentejuelas, de Mango (29,99 euros)

FOTO: Mango Camiseta manga larga lentejuelas, de Mango

Top flecos strass, de Bershka (35,99 euros)

FOTO: Bershka Top flecos strass, de Bershka

Top glitter en color beige, de Gina Tricot (29,99 euros)

FOTO: Gina Tricot Top glitter en color beige, de Gina Tricot

Las lentejuelas y los diseños con glitter o cualquier detalle lujoso de pedrería son los claros favoritos, aunque a la hora de escoger patrón se aceptan tanto los de tirantes como los tipo camiseta de manga larga, eso sí, siempre que sea más bien cropped y con mucho mucho brillo.