El rosa fucsia es el color inesperado de la Navidad, palabra de Uterqüe

Puede que muchas sean fieles a la tradición de que la Navidad se viste de rojo de arriba abajo, y en su defecto de negro. Pero puede que esta temporada quieras aprovechar las nuevas tendencias que estamos viendo en las últimas semanas para cambiar algo tus opciones de looks festivos. Ya hemos hablado de la opción de apostar por metalizados, y especialmente por el plata. También de propuestas mucho más suntuosas y llamativas, como las lentejuelas, el terciopelo o incluso los estampados. Aunque quizás en lo único que no nos habíamos detenido es en colores vitaminas y preferiblemente lisos que protagonizarán las prendas más demandadas de las últimas semanas del año.

Y cual ha sido nuestra sorpresa cuando entrar en la sección de nuevo en tienda de Uterqüe nos hemos encontrado con cantidad de looks en un color nada esperado, el fucsia. Lo cierto es que si bien nos puede parecer algo más propio de otras estaciones, tras ver las propuestas de la firma deluxe de Inditex nos hemos dado cuenta que pueden ser la perfecta solución invernal a aquellas que busquen un tono atípico y alegre con el que romper la clásica monotonía de negro, gris y marrón que parece inundar toda la moda en cuanto termina el verano.

Además, desde la firma proponen lucirlo en clave superlativa; esto es sin medias tintas y en forma de total look, llevando a conjunto absolutamente todas las prendas del mismo tono. Porque no solo encontramos propuestas festivas (aunque estas son sin duda las que más nos han gustado), si no que también hay otras para el día a día, como vaqueros, jerséis con un toque tan de plena tendencia como las plumas o incluso un abrigo de silueta cocoon. Todas ellas perfectas para llevarlas en tu día a día acompañado de unas sencillas zapatillas blancas o botín negro plano o utilizarlas para alguna comida no demasiado formal con zapatos de tacón ancho.

Americana larga fucsia (150 euros) y pantalón fluido con lazada (79 euros), de Uterqüe

Jersey con apliques de plumas (99 euros) y pantalón denim 5 bolsillos (59 euros), de Uterqüe

Abrigo de lana con botón joya, de Uterqüe (229 euros)

Camisa de organza, de Uterqüe (79 euros)

Un top lencero con detalles de encaje y un vestido satinado son otras de las prendas que encontramos en la web bajo la denominación de fucsia, que además pueden ser una buena inversión para tener de cara a la próxima primavera, ya que te vaticinamos que esta moda solo acaba de llegar, y su recorrido promete ser largo.