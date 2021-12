Huecco: “Mi interés sobre las criptomonedas proviene de una experiencia personal. Yo notaba que la música iba a estar parada”

Tras cinco años sin publicar nueva música, Huecco ha vuelto a lo grande. “Bajo tu piel”, es el nuevo single que estará dentro del nuevo álbum “XV Aniversario”, (sale a la venta en la primavera del 2022) cuyo estreno será a finales de diciembre. La nueva canción del cantante es una auténtica fusión de diferentes ramas musicales como la electrónica o el jazz. Aparte del lanzamiento, Huecco no quería regresar sin más, y apostó por unir las criptomonedas con la música. El videoclip está financiado al 100% con bitcoin, y, por lo tanto, es el primer cantante español en publicar su trabajo en esta moneda digital.

El público ya ha podido escuchar “Bajo tu piel”, pero desde hoy ya se puede ver un videoclip que parece un auténtico tráiler de cualquier película de estreno. Después de escuchar la nueva canción, solamente pensarás en cómo será el disco completo y pillar al momento las entradas para sus nuevos conciertos. Huecco define a sus nuevos, show como, acústicos salvajes.

En Lifestyle hemos hablado con Huecco. Nos contó cómo comenzó su interés por las criptomonesas, cuáles serán las novedades en sus nuevos trabajos y qué planes tiene para el 2022.

Después de cinco años, has vuelto a lo grande con el estreno de tu canción “Bajo tu piel” junto al videoclip, ¿cómo nos puedes describir el nuevo single?

“Bajo tu piel”, tiene varias cosas especiales. Un videoclip que va a ser novedoso, una producción, a la antigua usanza cuando había grandes producciones, ya que todo esto se está perdiendo y más en pandemia, y por ir a contracorriente, basta con que se lleve otra cosa y yo haga todo lo contrario. El video tiene ese aspecto especial, debido a la financiación de criptomonedas.

A nivel musical es una canción nueva porque he añadido una característica que quería hace años, y era meter la música electrónica. En este disco he podido añadir, además grandes novedades. Esto es algo complicado, sobre todo para sorprender a mi público, porque esperan cualquier locura. En “Bajo tu piel”, hay pinceladas de electrónica, pero en el álbum habrá otras variantes.

Imagen del videoclip, Bajo tu piel. FOTO: the-newsroom

¿Por qué has introducido la música electrónica?

Te lo tiene que pedir la música que vas haciendo de una forma natural. Es una parte que parece tipo Avicii, cuando se escucha el saxofón, que en la versión de Spotify no sale esa parte, y de esa manera queda aún más eléctrico

¿Se puede decir que hay un cambio en tu forma de crear música?

Hay una evolución y quizás hemos modernizado y actualizado el sonido. Es una versión del sistema operativo.

¿Qué nos vamos a encontrar en el nuevo disco XV Aniversario? ¿Nos puedes contar algunos detalles?

Locura máxima y temas más normales. Me gusta jugar con estos contrastes. No puedo dejar pasar que habrá una mezcla de estilos que no había tocado antes como el country mezclado con el punk, sonidos muy urbanos y metaleros. En el nuevo disco hay mucho extremo. Puedes escuchar reguetón de Miami y en la siguiente canción una versión con un grupo de metal.

¿Cómo crees que va a reaccionar el público que siempre te ha escuchado y se encontrará con nuevos cambios?

Seguro que lo van agradecer, porque estás aportando novedad todo el rato. Yo siempre trato que mi público no cansé .. Y en cuanto a las expectativas, el público sabe que siempre doy sorpresas y ellos saben que puedo salir por cualquier sitio.

Al existir tanta fusión de diferentes tipos de música, ¿en quienes te has inspirado o qué tipo de música has escuchado?

Todas las canciones están basadas en historias y vivencias que voy contando. En cuanto a nivel sonido yo escucho una gran variedad, desde Ozuna o Bad Bunny hasta Iron Maider. Mi lista de música es una mezcla de muchos tipos de música para no aburrirme. Así todo el rato estás activo y te lleva a otros mundos.

Eres el primer artista español en lanzar todo tu trabajo en cryptomonedas, ¿dónde surge esta idea?

Mi interés sobre las criptomonedas proviene de una experiencia personal. Cuando la música muere en marzo del 2020, yo empiezo a ver que tengo que meter mis ahorros o no me llegan a diciembre. Comienzo a leer sobre bolsa, y esto me llevó a las criptomonedas. Yo notaba que la música iba a estar parada. Me encuentro con bitcoins, me informo y además soy consciente de su volatilidad, pero considero que estaban en un buen momento.

Comencé a hacer ‘trading’ y me encontré con Coinmotion, que es el patrocinador del videoclip, cuyo origen está en Finlandia y está regulado por la Unión Europea. Entre como cliente, me fue bien, es decir me salvaron mis ahorros y fui pagando gastos de casa y ganando dinero. Eso sí, esto no es juego y hay que leer mucho y estar bien informado. Propuse a Coinmotion si quería financiar el primer videoclip y les encantó la idea.

Las entradas de tus conciertos se podrán comprar con criptomonedas, ¿cómo se informará al público del proceso?

Yo contaré a través de mi página web y las redes sociales, cómo se tiene que hacer. Habrá dos elecciones, es decir, si se quiere comprar en euros o en bitcoins. Habrá una reserva pequeña a los que compren las entradas por bitcoins desde sus monederos.

¿Te ves dando conciertos en el metaverso en x años o participando en giras de otros artistas?

Claro, ya puestos todo es posible. Y también en El Salvador que es el primer país que adoptó como moneda oficial el bitcoin. Somos una comunidad enorme, que hay mucha gente ya interesada en criptomonedas o tienen gente que está dentro de este universo.

Cuéntanos todos sobre la nueva gira, ¿dónde comenzará?

Empieza en febrero y será una gira basada en acústicos, que yo los llamo como acústicos salvajes. Porque la gente no puede esperar un concierto mío sentado en una silla, ya que no es mi estilo. Serán conciertos de 200 personas y después estaré preparando la gira de verano, por fiestas patronales, de pueblos o de ciudades.

Hemos visto que durante este tiempo has estados haciendo proyectos como la pastelería que has abierto en Campamento o la empresa de aceite de oliva, ¿cuál fue el origen?

Todo tiene un por qué y era tener mi propia marca. A mí me apetecía emprender fuera de la música. La pastelería donde estamos ahora, era a la que acudía durante mucho tiempo, y por motivo del covid cerró y nosotros rescatamos a todos sus empleados.

Durante el confinamiento, tanto tu mujer como tú habéis estado al 100% con la gente mayor repartiendo comida, ¿cómo surgió?

No había otra cosa que hacer, que ayudar. En ese momento estaba viendo qué pasaba con mis ahorros, y por otro lado quería ayudar a la gente. Nosotros íbamos a un supermercado, llenar la furgoneta de alimentos y tener esa iniciativa de habilitar un teléfono para las llamadas.

¿Qué proyectos tienes para el próximo año?

Lo veo muy positivo, pero raro. Vamos a ver qué nos deja la pandemia y cómo evoluciona. Eso sí, yo estoy encantado con todas las novedades que me esperan el próximo año.