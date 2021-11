Zzoilo: “Mi colaboración soñada sería con Dani Martín, aunque me conformo con estar un rato creando música con él”

“Son las seis de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar...”. ¿Quién no ha cantado a pleno pulmón esta canción en los últimos meses? No me digáis que no, porque no me lo creo. Imposible no haberla cantado o escuchado. Yo os confieso que mis vecinos me deben odiar por tenerla en bucle todo el día. Sí, a lo Ana Guerra. Y el culpable de todo eso es Zzoilo. Con tan solo 21 años, este joven, estaba secando cubiertos en el restaurante de sus tíos cuando Aitana Ocaña le contestó por redes sociales y le dijo que ‘sí quiero’ a hacer este “Mon Amour Remix”, y de ahí al estrellato. Pero siempre con los pies en el suelo, su familia cerca y su pasión por encima de todo.

Apuntad su nombre porque va a sonar tanto como su canción. Y además es difícil de olvidar. Zzoilo saca nuevo tema en solitario este próximo mes de diciembre y para 2022 vienen colaboraciones muy potentes y un disco. ¡No os perdáis la entrevista con Zzoilo!

¿Qué tal estás? Porque he leído que una de las cosas que peor se te dan o que menos te gustan son las entrevistas...

(Risas) Me lo preguntaron hace unos tres meses, ahora ya es más sencillo. Al principio si que llegaba nervioso, más tenso, queriendo ser súper formal y correcto... Ahora ya estoy tranquilo, al final sois gente maja la prensa.

Ahora ya no estaríamos entonces entre las cosas que menos te gustan, ¿no?

Al revés, ahora estaríais en las que más me gustan.

Pues lo siento, pero tengo que decirte que mis vecinos deben odiarte de las veces que he escuchado en bucle ‘Mon Amour’. Y creo que debe ser la tónica general en España...

(Risas) ¡Qué bueno! Pues si es por ese motivo, que me sigan odiando.

Para los que te odian y para los que no, explícame cómo surgió ‘Mon Amour’.

Pues como dice la canción surgió a las seis de la mañana y no podía dormirme, en la residencia de estudiantes en Gandía y me puse a tocar cuatro acordes y surgió todo el resto. La letra viene sola, fácil y que rimaba sola. Vino de golpe toda la canción, surgió de repente.

La gente a las seis de la mañana nos despertamos y miramos Instagram o como mucho mandamos un Whatsapp y tú escribes temazos.

Sí, exacto.

Y si en ese momento te dicen que ‘Mon Amour’ se iba a convertir en este éxito...

Le digo que se acuesten y que sigan soñando. No me lo hubiese creído en ese momento, les hubiera dicho que estaban locos. De hecho a día de hoy sigo sin creérmelo, no soy consciente de lo he creado y de lo que hemos conseguido.

Pues es momento de que te lo creas, porque hace ya casi un año que lanzaste este ‘Mon Amour’.

Salió el 30 de diciembre de 2020, de hecho sería por estas fechas cuando lo escribí. En mayo llega a 50.000 reproducciones y después del verano comenzó a sonar aún más y se hace viral. Y de golpe aparece Aitana y comparte la letra en su Twitter yo le contesto y le digo que si hacemos el remix y me dijo que sí... Yo flipando. Y a los cinco días estábamos ya en Madrid grabando el famoso remix de ‘Mon Amour’.

Y en el momento que le escribes a Aitana por Twitter, ¿pensabas que te iba a contestar?

¡Qué va! Yo estaba secando cubiertos en el restaurante de mis tíos... Yo tenía 8 seguidores en Twitter y mi nombre de usuario era el que te pone la aplicación por defecto. Está claro que pensaba que ni de coña me iba a contestar, que era imposible y me contestó. Estuvimos hablando por Instagram y ya te digo, a los cinco días ya en Madrid grabando el tema.

¿Cómo fue grabar con Aitana?

¡Muy guay! Paso de estar trabajando en el restaurante de mis tíos, que lo amo y quiero seguir dedicándome a la cocina, a grabar en el estudio más grande de Madrid con una artista como Aitana. Fue una experiencia brutal.

Y si ya era viral, con Aitana ya se ha convertido en la canción del año en España. De esas que como te decía antes, o la amas o la odias de lo que suena en todos los sitios...

Desde el minuto uno que sale, ya se vuelve viral. Si ya lo era antes, imagínate con Aitana. Era como la segunda cepa del virus...

La segunda ola, ¿no?

¡Exacto! A ver si viene la tercera ola (risas)...

¿La tienes en mente? ¿Un segundo remix de ‘Mon Amour’?

Bueno, lo hizo Luiss Fonsi con ‘Despacito’, porque no hacerlo con ‘Mon Amour’, si algo tiene éxito no me cierro a seguir haciéndolo.

Como el resto, entiendo que irás pasando los Stories de Instagram y escuchando todo el rato tu canción...

¡Y me sigue haciendo mucha ilusión! Muchas veces me despierto por la mañana y lo primero que veo es muchos vídeos de la gente de fiesta con la canción. ¡Es espectacular ver todo eso!

Pero no solo tus fans, hasta el PSG puso la letra de la canción en sus redes sociales en la presentación de Messi...

Eso fue brutal y eso que yo no soy futbolero, pero que un club tan grande utilice mi letra....Y con un futbolista tan grande. Ilusiona y te vuelve loco.

Entiendo que te estás guardando todas estas cosas en favorito o haciendo pantallazos para poder recordarlo con el tiempo.

Todo lo dejo guardado y mi madre lo imprime y hace imanes para la nevera.

Pues no se debe ver ya la nevera...

Ya no queda nevera, voy a tener que comprar otra solo para imanes (risas).

Y con todo este éxito, en que momento dices, me voy a dedicar a la música.

No lo decido en ningún momento, vivo improvisando cada día. Mientras esto me mantenga y pueda comer. Lo hago porque hago la música y amo vivir de lo que me gusta. Ya sea la música o la cocina. Pero no lo decido, me llega de golpe y quiero aprovecharlo.

Una pasión por la música que te viene desde bien pequeño.

Sí, desde muy pequeño se ha consumido mucha música en mi casa, aunque nadie es músico. Recuerdo que con seis años mi madre me lleva a un concierto del pueblo para decidir que instrumento quiero tocar... Yo estaba enfadado porque quería tocar el violín y no había nadie con violín. Pero de golpe aparece el que luego sería mi futuro profesor de violín... ¡Espectacular! Y desde aquel momento no me he desvinculado de la música.

¿Referentes en el mundo de la música?

‘El Canto del loco’, yo quería aprender a tocar el violín por una canción de ellos que sonaban violines. También Leiva, siempre he escuchado pop rock español.

Entiendo que fuiste de esa parte de España que se revolucionó cuando Dani Martín nos hizo creer que volvía ‘El Canto del Loco’...

¡Totalmente! Por suerte, ahora ya conozco a Dani y he coincidido con él y nos debemos unos vinos... Y aún hablando con él tenía la esperanza de que volvían. Estuve en su concierto en Valencia y con la canción de ‘No,no vuelve’ yo llorando como si no hubiera un mañana.

Nos debemos unos vinos, no sé si habéis hablado de una posible colaboración...

Siempre que te debes unos vinos con alguien en el mundo de la música hay una guitarra y una libreta de por medio. Sin duda, mi colaboración soñada es con Dani Martín. Ya no solo una colaboración, solo poder compartir un rato con él haciendo música ya sería un sueño.

Hablando de sueños... Con toda esta locura de año que llevas, como se hace para mantener los pies en el suelo.

Siendo la misma persona que eras antes, con la gente que siempre ha estado a tu lado, que te hagan sentir normal y te saquen de la burbuja de la fama. A veces esa burbuja se hace tan grande que no te deja ver la realidad. Pero llamando cada día a tu madre, videollamadas con amigos... Seguir siendo como eras antes y trabajando duro, porque el trabajo es lo que te hace estar centrado.

Entiendo que es muy fácil decirlo, pero hacerlo es muy difícil.

Mucho, porque muy rápido te vienen y si se te suben los pies del suelo ya no vuelven a bajar.

Y si ahora pudieras decirle algo al Zzoilo que hace un año escribía ‘Mon Amour’ a las seis de la mañana, ¿qué le dirías?

Que siga soñando como ha hecho siempre y haciendo lo que le gusta, que siempre tenga esa ilusión y que sea buena persona.

¿Qué tenemos que esperar de Zzoilo en los próximos meses?

Mucha música, muchos conciertos, como el del 11 de diciembre en Madrid...

¿Y hay alguna nueva colaboración ya cerrada?

Hay colaboraciones cerradas, pero no me dejan decir nombres, pero que está ya preparadas para 2022 y en diciembre hay un nuevo tema mío ya en solitario. Y en mayo o junio una especie de disco.