Morat: “Es muy fácil enamorarse de España, cada vez que nos dicen que tenemos que volver ‘acá' nos emocionamos muchísimo”

¿A dónde vamos? Esa podría haber sido perfectamente mi pregunta ese jueves soleado en Madrid a las 9 de la mañana, hora local, que diría la canción de Danna Paola. Me esperaban los chicos de Morat que presentan nuevo disco, bueno mejor dicho me vinieron a buscar a casa. Sí, como leéis, amigas. Teníamos una cita para entrevistarlos, y nunca mejor dicho. Porque en la puerta de mi casa se plantó un coche con la fotos de del grupo colombiano y su nuevo disco como banda sonora dentro del vehículo. De Colombia al mundo, y de Madrid al corazón de Gran Vía.

Con unas vistas espectacular, un set propio de un plató de televisión, café en mano y con su sonrisa y ganas de comerse el mundo por bandera. Así me reciben los chicos de Morat en el cielo de Madrid para presentarnos su tercer álbum de estudio, ‘¿A dónde vamos?’. Mucho más maduros y disfrutando de cada pequeño detalle de la vida. La pandemia también le ha hecho cambiar su manera de ver la vida y de trabajar. Sí, como a todos. Y con ellos compartimos media hora de una deliciosa charla. ¿Cuál es la mayor pesadilla de Morat? ¡No te pierda la entrevista con Lifestyle!

¡Bienvenidos de nuevo a Madrid, chicos! ¿Cómo estáis?

La verdad es que muy bien y muy felices porque se ha sincronizado dos cosas muy importantes, el lanzamiento del tercer disco ¡¿A dónde vamos?” y el retorno a la gira que es algo después de esta locura de año y medio. Y el hecho de que se sincronicen hace pensar que todo vuelve a empezar con mucha energía y tuvimos un buen tiempo para descansar y regresar con las pilas cargadas.

Una gira que empezáis aquí en España, y podríamos decir que sois casi hijos adoptivos... De Colombia a España, porque no hay colombiano más conocidos ahora mismo en nuestro país que Morat, Sebastián Yatra y la ‘Reina del Flow’.

(Risas) ¡Muchas gracias! Sin duda, España siempre ocupará un lugar muy importante en nuestro corazón porque empezamos aquí y eso siempre será parte de nuestra identidad. Aquí aprendimos mucho, tocamos en muchos bares y hicimos muchos kilómetros de carretera. Es muy fácil enamorarse de España y cada vez que no dicen que tenemos que volver nos emocionamos muchísimo.

Supongo que tendréis muchos momentos en la memoria, pero, ¿algún recuerdo de España que guardéis con especial emoción?

Buff... Difícil, sí. Pero tocar en el Teatro romano de Mérida o en el Teatro Real de Madrid fue de lo más especial. Nosotros habíamos visitado antes el Teatro de Mérida como turistas y tocar allí fue increíble, un sueño. ¡Muy loco! Todos los pasitos que hemos ido dando desde ‘El Sotano’, todo ha ido creciendo con nosotros. Es muy lindo y el cariño que tenemos por este país es muy especial.

Y ahora llegáis con este tercer disco de estudio, ‘¿A dónde vamos?’.

Afortunadamente, a corto plazo vamos a muchos sitios y eso nos emociona mucho y más empezar por España. Valencia, Barcelona, Cádiz... ¡Estamos muy emocionados! Eso es lo emocionante de la pregunta, no saber aún dónde van a llegar nuestras canciones y nos propone otra pregunta para el cuarto disco que llegará después de estas canciones.

Habéis sido premonitorios chicos, porque sin duda, ‘¿A dónde vamos?’ es una pregunta que nos hemos hecho todos en este última año de locura y vosotros ya sacasteis el tema antes de la pandemia...

De hecho por eso tiene un significado muy especial, porque es la primera canción del disco que salió sin mucha pretensiones y se ha convertido en el título del mismo. Era la primera vez que explorábamos este tipo de sonido y también habla de Madrid y de una situación de amor a primera vista en esta ciudad. Y además, es lo que tu dices cuando llega la pandemia todos nos damos cuenta que no podemos tener todo bajo control, que todo no depende de uno... Un freno de mano, se acaban los conciertos y se acaba todo. Ahí nos damos cuenta que somos mucho más pequeños en el mundo de lo que pensábamos. Y gracias en parte a ese parón ahora este disco sale de una manera mucho más madura, más trabajado y con una idea más solida de lo que tenía que salir antes de la pandemia. Y con una gira más armada y mucho más grande.

Decís, un disco mucho más maduro... ¿Qué habéis aprendido de esta pandemia?

Buf... ¡Muchísimas cosas! Como dice este dicho súper trillado de ‘uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde’, de golpe se hizo real para todo el mundo. Nos hizo tener más prespectiva, ver dónde habíamos llegado, cuanto viajábamos... Para bien y para mal, darnos cuenta de la ausencia de la familia que teníamos a la que volvimos con la pandemia. Ver a los amigos, ver a las novias... Nos ha enseñado a tener perspectiva y trabajar con tiempo que no lo habíamos tener antes. Y en este disco y en esta gira se nota, antes estábamos girando siempre y no habíamos tenido ese tiempo. En dónde estás poniendo prioridad.

Disfrutar un poco más del momento. Antes teníamos un dinámica y en ese afán de estar viviendo y viendo, uno da por hecho todo y no lo disfruta. Tomar todo con más calma y disfrutar de los pequeños momentos y los pequeños detalles.

Hablando de disfrutar, es imposible escuchar una canción de Morat y no sabérsela, ¿cómo se hace para crear éxito tras éxito?

(Risas) ¡Muchas gracias! Nosotros hacemos música porque nos gusta y yo creo que también es un tema de ser muy constantes componiendo y hacer muchas canciones. Siempre nos tienen que gustar a los cuatro y acabarlas los cuatro. Y además, creo que tenemos un componente de suerte muy importante porque la gente nos pone atención y les gustan nuestros temas.

Y además de temazos, también tenéis las colaboraciones más top... Creo que debe ser imposible que llaméis algún artista y os diga que no quiere colaborar con vosotros.

No creas (risas)... Siento que es una herencia de la música urbana y del reguetón, esa idea de colaborar y colaborar y colaborar. A nosotros nos resulta muy enriquecedor porque es aprender de otros proyectos, de otra manera de hacer música. Por ejemplo en este disco tenemos colaboraciones muy distintas, desde Sebastián Yatra a Andrés Cepeda y eso es maravilloso.

Volviendo a la gira, si alguien aún está dudando de comprar una entrada para uno de los conciertos en España, ¿qué le diríais?

Que es una oportunidad maravillosa para conocer a Morat porque van a ver cosas muy distintas. Sacamos bastante música durante la pandemia y es la gira de este disco, tuvimos tiempo de parar como decíamos y de montar a gira. Es la primera vez que hemos tenido ese tiempo y eso se nota en el tour de “¿A dónde vamos?”. Van a ser conciertos mucho más trabajo y se van a encontrar a 4 ‘Morats’ que vienen mucho más recargados y con una motivación mucho más especial por el hecho de estar un año parado. Las ganas han crecido. Es el mejor show hasta ahora.

“El mejor show”, eso es hype y lo demás son tonterías (risas). Y ya para ir acabando y no robaros más tiempo, vamos a hacer un pequeño juego con las letras de vuestras canciones... Yo os diré el título y vosotros me decís a que persona o situación le dedicaríais la canción.

A ver, esto está interesante... (risas)

‘¿A dónde vamos’?

Ojalá todo el mundo se sienta identificado con este tema, es como la historia más bonita que puede existir del amor. Así que ojalá todo el mundo pueda tener una provadita de eso.

‘Primeras veces’, alguna primera vez que recordéis como Morat en el mundo de la música.

Esta pregunta tiene como dos partes, porque las primeras veces también es mirando de cara al futuro... Ojalá sigamos siendo tan felices y puedan llegar muchas primeras veces. Y una primera vez así en el mundo de la música, yo creo que la primera vez que tocamos en el Wizink Center junto a Paulina Rubio el ‘Mi nuevo Vicio’. Pasamos de tocar en los bares a estar ahí con Paulina, fue de locos. No se nos va a olvidar nunca.

‘De cero’, ¿qué le diríais a los chicos de Morat de cuándo empezasteis?

Está buena esta pregunta... Va a sonar banal, pero que no se pongan nada que no les guste (risas). Es importante.

‘Idiota’.

Obvio a Martín (risas). Es imposible pensar que nunca hemos sido idiotas en el amor, así que todo el mundo tiene un poquito de ese Idiota en menor o mayor medida.

‘Mi pesadilla’, ¿cuál es la pesadilla para Morat?

Buf... Yo diría que hay varias: separarnos, dejar de estar vigentes, como que la gente se olvide de nosotros... Ojalá dure mucho.

‘Simplemente pasan’, ¿sois de los que creéis en el destino o en las casualidades?

Creo en las casualidades, pero igualmente las casualidades tienen muchísima magia. No es porque sea una casualidad crea misticismo. La idea de que algo pase porque sí es increíble.