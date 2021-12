Perfección es el vestido de MANGO con abertura a la espalda que MERY TURIEL luce en modo diva

Sí, amigas, no lo podemos esconder. Ya estamos en modo Navidad y de ahí no hay nadie que nos saque. Y la verdad es que ya tenemos nuestros motivos, no solo porque Mariah Carey haya abierto la veda si no porque estos días están siento todas las comidas y cenas de empresa para despedirse antes de las fiestas y ha sido ver este vestidazo de Mery Turiel y solo pensar que lo necesitamos en nuestro armario hoy mismo. Es de Mango y es elegancia con ese punto sexy que tanto nos gusta.

Y es que estamos hablando de este vestido de la nueva colección de fiesta de Mango con tejido de punto fino y diseño entallado midi con cuello vuelto, manga larga y la abertura en la espalda que es lo que más nos gusta.

Vestido abertura posterior (49,99€)

Vestido apertura posterior. FOTO: Mango