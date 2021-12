El pantalón blanco de Lefties que estiliza las caderas y te hará ser la mejor vestida en Navidad

Es de corte chino y tiene tiro alto, así es el pantalón blanco que hemos descubierto en Lefties para sustituir cualquier vestido o falda estas fiestas. Como no queremos que nos pille el tiempo e ir justas, ya es hora de ir preparando nuestros looks para cenas o fiestas, y, por lo tanto, este pantalón tiene que ser tuyo desde ya. Es la mejor compra que puedes hacer, tanto por el color, el corte y la opción de añadir un cinturón fino efecto cuero. Si te somos sinceras, hace un par de años no imaginábamos que Lefties tendría este pantalón entre su catálogo. La marca últimamente nos está salvando de esas emergencias de moda.

Después de ver el pantalón blanco más vendido en Lefties, entenderás por qué tiene que estar en tu armario. Es bonito, sencillo, elegante, sutil y fácil de combinar. Aunque el Black Friday ya pasó, muchas firmas han reducido sus precios y Lefties sigue siendo un ejemplo de moda sostenible y económica.

Marta Oria es la influencer con el mejor look usando un pantalón blanco. Ella optó por utilizar prendas de la misma tonalidad, aunque la camiseta de manga larga tiene un matiz más claro. Seguro que este pantalón es fondo de armario para ella, y lo combina con un top repleto de brillos para estas fiestas.

Hasta el momento solamente habíamos encontrado un jean o pantalón blanco sin mucha vida y pensando para el día. Lefties diseñó ese pantalón blanco que combina con todo, e incluso se puede emplear para ir a la oficina o terminar los recados de la semana.

Mery Turiel con un look versátil de invierno. FOTO: @meryturiel

¿A quién podemos recurrir para recoger ideas y tener el mejor outfit? Claramente es Mery Turiel. Siempre tiene conjuntos que nos aportan grandes ideas, y para diseñar un look con pantalón blanco de nuevo hemos recurrido a ella.

Por fortuna, Lefties, nuestra marca favorita y la que siempre satisface nuestras demandas, tiene el pantalón blanco definitivo. Esta afirmación es de verdad, y no la volveremos a decir (en el 2021) nunca más. Las influencer y celebrities han escogido esta firma como su favorita, y ya va siendo hora que descubras todas las tendencias que tiene.

PANTALÓN CHINO CON CINTURÓN (15,99 €)

Pantalón blanco ecológico. FOTO: Lefties

Un detalle que no podemos dejar pasar es su función sostenible. Al menos un 50% del algodón es orgánico. Según Lefties todo el material está producido por prácticas que respetan la biodiversidad como la rotación de cultivos.

Por lo visto, no es nada difícil conseguir una prenda repleta de tendencias y además ayudar al ecosistema. No podemos olvidar y más en estas fechas, que las compras tienen que ser responsables y sostenibles. La industria de la moda es el principal motivo de contaminación de agua por tintes químicos.