Despistaos: “El feedback con el público está siendo muy bueno. Tenemos mucha suerte que Cepeda mueve una legión de fans”

Los viajes entre amigos suelen tener como resultado nuevas experiencias, y en muchas ocasiones (si os gusta la música) la composición de canciones virales en Instagram. Despistaos, Cepeda y Martín (Dvicio) estuvieron juntos en Ibiza, y después de explorar y disfrutar de los encantos de la isla mágica, empezaron a componer para crear un single que es un auténtico éxito. “Demasiado tarde”, es la canción que unió a estos genios de la música y que han introducido en el nuevo álbum del grupo, que saldrá a la venta el 25 de febrero. ¡No queda nada!

Está claro que el próximo año estará marcado por nuevos trabajos como el de Huecco o la gira única de Vanesa Martín. Aprovecha cuando tengas que hacer la lista de regalos para los Reyes Magos, de incluir música y entradas para conciertos. Son los mejores regalos.

En Lifestyle hemos hablado con Despistaos y Luis Cepeda sobre el single que han compuesto juntos y qué proyectos tienen para el 2022.

“Demasiado tarde” es el single que une a Cepeda, Despistaos y Martín Ceballos (Dvicio) por primera vez, ¿cómo surge esta fusión?

Despistaos: “Nos invitaron a participar en show camp en Ibiza para hacer canciones con otros artistas y así poner en común ideas, y de esa manera hacer música entre todos. Hubo un par de días que coincidimos con Cepeda y Martín. Hicimos snorkel y pasamos la mañana juntos, y después de llegar al hotel con cargo de conciencia, nos pusimos a trabajar. De esta manera sale esta canción, que a medida que íbamos juntando la letra y la música nos estaba gustando mucho. Es el mejor resumen para explicar cómo nació, “Demasiado Tarde”.

¿Estáis contentos con el resultado final?

Cepeda: A mí me encanta la canción. Tiene un rollo muy despistaos, es decir, el sonido que hacen ellos. Me ha encantado formar parte de un granito de arena que está dentro del nuevo disco.

Despistaos: Tenemos que añadir, que nunca nos habíamos juntado para componer con otra gente. Fue la primera vez, y después de la experiencia hemos vuelto a repetir. Después de diez discos no está mal que por fin nos hemos juntado para hacer una canción.

El single junto al videoclip se estrenó el 9 de diciembre y está teniendo mucho éxito, ¿os esperabais este resultado?

Despistaos: El feedback con el público está siendo muy bueno. Todo lo que nos llega es positivo. Tenemos mucha suerte que Cepeda mueve una legión de fans, y tiene unos seguidores que son muy fieles.

Cepeda: También como ahora no se ve los no me gusta de Youtube, tampoco nos enteramos si a la gente no le está gustando la nueva canción. Esto está bien para evitar el odio en los artistas.

¿Se puede decir que la temática del vídeo tiene un punto de magia para unirlo con el mensaje de fortaleza cuando una relación amorosa se acaba?

Despistaos: Queríamos que tuviera algo de magia porque el disco nuevo se va a llamar “Ilusionismo” y con el video queríamos ir introduciendo el concepto. Es la idea principal que comentamos desde un primer momento a la productora. Al final aunque sea una canción seria, yo creo que hace falta el toque de humor para desengrasar. ¡No vamos a salir llorando los cuatro!

Pregunta a Despistaos: El 25 de febrero sale vuestro nuevo álbum, ¿nos podéis contar que nos encontraremos?

Ya han salido seis adelantos del nuevo disco, y la verdad que tenemos medio trabajo publicado. La idea nuestra es sacar algún adelanto antes del estreno oficial, pero no tantos. Como se fue retrasando todo, porque nuestra idea era sacar el disco cuando se pudieran hacer conciertos en mejores condiciones. Y llegó el momento que no se podía esperar más, y ya íbamos a lanzar más singles que canciones que tiene el disco.

Tiene seis canciones que hemos presentado y otras cinco más, que estamos muy contentos. Hemos tenido mucho más tiempo de lo normal. Realmente teníamos canciones para cerrar un disco hace un año, pero seguimos componiendo y toda la música que hemos grabado, son composiciones de después.

Pregunta a Despistaos: ¿Habrá alguna sorpresa en el nuevo trabajo?

Hay alguna cosa especial que sale un poco de lo normal, de lo corriente, es decir, de lo que hemos hecho otras veces. Algunas canciones que se salen de la línea del grupo, pero eso siempre lo hacemos. Tocando estilos que la gente no espera.

Pregunta a Despistaos: ¿Seguirá teniendo ese toque dosmilero o hay una evolución?

No hemos cambiado mucho, aunque el sonido sí que está más evolucionado. En el trabajo anterior hay un pequeño paso en cuanto a evolución del estilo. Todos vamos cambiando. Nosotros nos seguimos manteniendo en nuestra esencia, pero sin encasillarse demasiado.

Pregunta a Despistaos: ¿Con quién os gustaría colaborar o componer de nuevo?

Despistaos: Por supuesto que con Cepeda. Tenemos claro que la experiencia en Ibiza fue increíble, y tenemos que repetir para crear nuevo contenido. Eso sí, cada vez que hacemos una colaboración nueva nos sorprendemos, como la canción que tenemos con La Oreja de Van Gogh. Nunca te imaginas que puedas colaborar o trabajar con ese grupo.

Cepeda: Me ha pasado lo mismo con vosotros, esa sensación de que nunca llegarías a trabajar con alguien.

Pregunta a Cepeda: En este 2021 hemos escuchado “No hablan más de ti” junto a Julia Medina, “La misma dirección” con Roi Méndez y ahora esta colaboración con Despistaos y Martín, ¿con quién te gustaría colaborar en el 2022?

Tengo una colaboración muy bonita que sacaré cuando publique el nuevo single en enero. Esta colaboración nueva, se lanzará en febrero o marzo. La canción es preciosa y con quién he trabajado que no puedo decir nada todavía, estoy seguro que va a sorprender a todo el mundo.

Pregunta a Cepeda: ¿Nos puedes contar de qué trata el trabajo que publicas en enero?

Es una canción de cuándo tienes que dejar a alguien, pero aun sabiendo que la quieres. No quiere decir que has hecho nada malo, si no porque tienes que dejar libre a esa persona.

¿Qué proyectos hay para el 2022?

Despistaos: El próximo año está pensado para sacar el disco y la gira. Queremos volver a los escenarios. En marzo haremos unos seis conciertos en salas, para presentar el disco. Tocar mucho e ir preparando el especial del 20 aniversario que será el 2023.

Cepeda: Yo igual que ellos, sacar el disco cuanto antes, eso sí, no lo tengo tan cerrado como Despistaos, todavía sigo en fase de creación. Quiero publicar el álbum para el cuarto o quinto mes del 2022. Por cierto, empiezo gira en la Sala Cool de Madrid en abril.