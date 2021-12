TAMARA FALCÓ vuelve a apostar por el ‘made in Spain’ con este vestido que es perfecto para llevar con botas todo el invierno

Que Tamara Falcó va a ser una de las españolas mejor vestidas de 2021 lo saben hasta en la China. Y mucha parte de ello va a ser gracias a sus estilismos cada jueves en ‘El Hormiguero’ de la mano de la estilista del programa, Montse Nieto. Y ayer no podía ser menos y de nuevo apostando por marcas españolas. Que sin duda eso es lo que más nos gusta, que se aproveche esa gran ventana para dar visibilidad al ‘Made in Spain’. Y por cierto, Tamara Falcó firmará esta tarde su libro en plena Gran Vía de Madrid. Deseando estamos ver que look elige para esta ocasión tan especial.

Esta noche ha optado por este vestido con cuerpo en nido de abeja elástico solo por delante, la falda no lleva vuelo, y tiene dos aberturas laterales. Las mangas van fruncidas en los hombros y en los puños llevan nido de abeja. Con un estampado de flores rojas sobre fondo negro que nos transporta a los kimonos.

Tamara Falcó lo ha combinado con unos zapatos de tacón aunque nosotras lo haríamos con unas botas negras o rojas al estilo de la Reina Letizia.

“Me encanta pensar que mi creatividad y trabajo viven en el armario de muchas mujeres esperando para acompañarlas en un momento bonito de sus vidas haciéndolas sentirse especiales”, explica en la web de la marca Teresa de la Sota, fundadora y diseñadora de Castaño de Indias.

Vestido Soho (69,90€)