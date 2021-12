Cinco looks con vaqueros negros para llevar toda la semana

Es habitual que cuando hablamos de vaqueros de clásicos, lo primero que nos venga a la mente es un par azul, generalmente de un tono medio y lavado a la piedra, ni muy claro ni muy oscuro, que parezca más bien aclarado por el paso del tiempo. Pero lo cierto es que dando vueltas al asunto me he dado cuenta que quizás no sea estos los jeans más versátiles y útiles que existen, pues si me pongo a repasar tanto mis looks diarios como los de cualquiera de mis influencers favoritas hay un modelo que aparece bastante más a menudo, sea la época del año que sea, pero especialmente en invierno. Esto es el vaquero negro, que además de tener todas las cualidades asociadas a este color en cuanto a favorecer a la silueta femenina también es la prenda perfecta para hacer la transición de la mañana a la noche con un solo gesto.

Con un top festivo

Para empezar queremos recurrir al look más festivo de los que te propondremos más adelante, y es que en estas fechas nada mejor que buscar opciones prácticas y sencillas con las que lucir arreglada con muy poco y además cómoda. Solo necesitas un top festivo.

Estilo dosmilero

De corte recto y tiro bajo, son el revival más evidente que la moda ha recuperado de principios de siglo. Generalmente aparecen más en versión lavada y aire degastado, y se lucen con camisetas con estampados psicodélicos de manga larga.

Blanco y negro sport

Para las amantes de la comodidad el mejor modelo que van a encontrar es el de corte más bien ancho, bajo casi campana y cintura alta. Solo necesitas un jersey básico blanco para conseguir un estilismo diez. Puedes añadirle complementos también en negro o apostar por el color para un toque diferente.

Traje reversionado

Quien dijo que el vaquero no puede ser formal solo necesita revisar este outfit para ver como hacer un dos piezas que sirva tanto de día como de noche. Por la mañana lúcelo con camisas vaqueras y cambiada por blusas más arregladas al caer la noche.

Con pañuelo y rotos

Aquí te dejamos otra idea para lucir estas fiestas. Escoge un modelo relativamente ajustado que incluya detalles con rotos o flecos en los bajos. Coge un pañuelo de seda y anúdatelo en el torso tipo top. Para completar sandalias y complementos con detalles glitter. Sencillo y original.