MELENDI: “Llegó un momento en mi vida que pensé que estaba absolutamente pirado ”

Melendi llevaba años dando vueltas a la idea de transcribir las conversaciones de whatsApp con su terapeuta. Y por fin ha llegado en forma de ‘WhatsApps con mi gurú’ que ha escrito junto a Sergi Torres, su coach o guía espiritual como a Melendi le gusta llamar. Sergi Torres, un coach que tiende a la deconstrucción para que nos planteemos toda nuestra realidad y nos demos cuenta de las que cosas que hacemos por inercia o que nos creemos sin preguntar, porque las damos por sentado, van construyendo nuestra vida de manera inconsciente. Y así llegan estas conversaciones.

Era una idea que le hubiera gustado hacer con Joaquina Fernández, una mujer que le ayudó en su transformación, pero que tras su muerte le propuso la idea a Sergi Torres. El formato WhatsApp y la confianza de una charla coloquial hacen que el contenido llegue mucho más claro y rápido al lector. En Lifestyle charlamos brevemente con Melendi y Sergi en la presentación de su libro. ¡No te lo pierdas!

En unas semanas en que se está hablando tanto de la salud mental, que hasta ahora era bastante tabú en España tanto en los medios de comunicación como en la sociedad, para ti Melendi, ¿qué importancia ha tenido tener un guía espiritual como Sergi Torres en este camino?

En la sociedad que vivimos y con la educación que hemos tenido, o tienes una persona que te guíe o tienes la suerte de que en tu vida aparezca personas como Joaquina o como Sergi. Es fundamental tener una persona que te ayude a entenderte. Locos estamos absolutamente todos, solo que unos hablamos para fuera y otros para dentro pero tenemos que entendernos. Es fundamental que alguien que se sienta mal y no sepa el motivo acuda a una persona que lo guíe. Y ate digo que yo hubo un momento de mi vida que pensé que estaba absolutamente pirado y realmente cuando te empiezas a quitar cosas y entenderte, todo se alivia una barbaridad.

¿Que creéis que tendría que cambiar en España en este sentido?

Sergi Torres: Para mi es básico que España siga siendo como es porque la locura es muy obvia si la miramos, claro. Como nos movemos socialmente, como nos discriminamos los unos a los otros... Esto tiene que seguir en pie para que nos demos cuenta de que no tiene sentido porque si no nos damos cuenta, no lo solucionaremos. Seguiremos siendo los mismos, con la misma mentalidad.

Melendi: Cuanto más desquiciado está el mundo, más obvio es. Ahora con el tema de las vacunas se ve con una obviedad la guerra que hay montada y llegas a percibir como la gente defiende su razón a muerte. Y detrás de la razón, está la ignorancia. Tu razón es lo que tu te has construido. Los bandos que se han formado, que ves a la gente alegrarse de que alguien muera porque no se ha puesto la vacuna. En eso estoy con Sergi, si la sociedad sigue en esta tendencia de desquicio será muy obvio.

En este libro, Melendi, comentas que te ha cambiado la forma de ver muchas cosas después de estas conversaciones con Sergi. ¿Qué le dirías al Melendi de antes de la pandemia?

Que hiciera absolutamente todo lo que ha hecho, que no cambiara nada. El pasado no existe, solo existe este momento y si digo lo contrario delante de Sergi me mata. Si yo sigo arrastrando el pasado, nunca llegaré a este momento de paz en el que estoy porque arrastraré toda la culpa. Es injusto juzgarte hace diez años con lo que sabes ahora.