Ya están aquí las canciones y los artistas más escuchados en 2021

Con la llegada de diciembre llega también el recopilatorio de las canciones, artistas, podcast y álbumes más escuchados en la plataforma de audio líder en Streaming, Spotify.

La música en español ha hecho historia, posicionándose como la más escuchada por todo el mundo. El rey de la plataforma por segundo año consecutivo es Bad Bunny, que se corona como el artista más escuchado con más de 9.100 millones de reproducciones. Le sigue en un merecido segundo puesto Taylor Swift, y era de esperar, con su último disco, “Red”, lanzado el pasado 12 de noviembre fue la cante más escuchada en un solo día de la historia de la plataforma también se lleva el puesto a la mujer con el disco más reproducido en Spotify. En el tercer puesto se sitúa la banda coreana de K-pop BTS. Y finalmente en el cuarto y quinto puesto, Drake y Justin Bieber.

¿Y las canciones más escuchadas?

El primer puesto se lo lleva la canción ‘Drivers license’, de la debutante Olivia Rodrigo, con más de 1.100 millones de reproducciones, y que además se convierte en la tercera artista femenina más escuchada de 2021. En segundo lugar, encontramos a “Montero” de Lil Nas X y a The Kid LAROI con Justin Biber con la canción de “Stay” en tercer lugar. Vuelve a aparecer la exitosa Olivia Rodrigo, esta vez con “Good 4 u” y finalmente la lista la cierra ‘Levitating’, de Dua Lipa y DaBaby.

Si nos vamos a las listas en España no podemos empezar sin nombrar a C. Tangana, como artista español más escuchado. A este gran éxito hay que sumarle el que ha conseguido con su alum “El Madrileño”, con el que no ha parado de batir récords: la semana del lanzamiento, llegó a más de 5 millones de reproducciones en un solo día, convirtiéndose en el mejor debut español. A C. Tangana le siguen en la lista, Aitana, que además se corona como artista femenina más escuchada en España, Omar Montes, Melendi y en quinto lugar, Natos y Waor.

En 2020 nos regaló 11. En 2021 nos ha dado millones de razones para escucharla. @Aitanax 💚 #SpotifyWrapped https://t.co/gBscX3sY4y pic.twitter.com/kn6aVUPbfW — Spotify España (@SpotifySpain) December 1, 2021

La canción más escuchada de España en este 2021, no podía ser otra: “Todo de ti” de Rauw Alejandro, se lleva el primer puesto del ranking. Le sigue de cerca, “Pareja del año” de Sebastián Yatra con Myke Towers, ‘Yonaguni’ de Bad Bunny en el tercer puesto,. El cuarto puesto es para ‘Fiel’ de Los Legendarios con Wisin y Jhay Cortez y ‘La historia’ de Taiger con DJ Conds cierra la lista.

No podemos terminar este ranking sin hacer mención a los Podcast, que sin duda, han tenido un gran papel en las listas de este año. En España, la lista la encabeza “Nadie sabe nada “, cuyo éxito se debe a la extraordinaria complicidad artística entre Andreu Buenafuente y Berto Romero. “Entiende tu mente”, un podcast de psicología donde ayudan al oyente a entender mejor cómo nos comportamos en los problemas a los que nos enfrentamos día a día, haciendo una gran labor de visibilización. En el tercer puesto se encuentran Carolina Iglesias y Victoria Martín con “Estirando el chicle”, un podcast de humor donde las risas están aseguradas. El cuarto puesto es para “The Wild Porject”, un podcast de Jordi Wild, y, finalmente, la lista la cierra “Horóscopo de hoy”, con programas dedicados a pronósticos diarios a través de los signos del zodiaco y las estrellas.

Spotify Wrapped es la excusa perfecta para hacer un balance de la banda sonora que te ha acompañado este 2021 y que sin duda, seguirán acompañándonos durante muchos años más... ¿Qué canciones nos acompañarán en 2022?